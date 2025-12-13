El nuevo primer ministro checo Andrej Babis rechaza destinar fondos a Ucrania

El nuevo primer ministro checo, Andrej Babis, ha advertido este sábado de que su país no puede destinar dinero a Ucrania y ha instado a la Comisión Europea a buscar otras fuentes de financiación.

"No tenemos dinero para otros países. La Unión Europea debe resolverlo de otra manera, pero no le garantizaremos nada ni le daremos dinero", ha afirmado Babis en un vídeo publicado en redes sociales.

"La Comisión Europea debe encontrar otras vías para financiar a Ucrania. Como República Checa, necesitamos dinero para los ciudadanos checos y para la República Checa", ha añadido.

Para el antecesor de Babis en el cargo, Petr Fiala, se trata de una decisión "egoísta" e "irresponsable" porque "amenaza no sólo la seguridad de la República Checa sino también su prosperidad", según recoge la televisión pública checa, CT.

Babis tomó posesión el pasado 9 de diciembre y aún no ha nombrado a sus ministros, por lo que el aún ministro de Asuntos Europeos, Martin Dvorák, ha expresado su rechazo a las palabras del nuevo mandatario. "La declaración del primer ministro designado Babis lamentablemente confirma el cambio de rumbo de la política exterior checa, que ha pasado de promover y defender los valores y principios tradicionales en las relaciones internacionales a la cobardía, el egoísmo y la irresponsabilidad", ha apuntado.

"Lo más triste es que la reticencia a ayudar activamente en la lucha contra los ocupantes podría volverse contra nuestro país cuando el mismo agresor se acerque a nuestras fronteras y nuestros aliados occidentales adopten una postura igualmente pragmática", ha argumentado.

Para el ministro de Asuntos Exteriores saliente, Jan Lipavsk, un préstamo a Ucrania financiado con los ingresos en efectivo procedentes de los activos rusos congelados es la única opción realista. "Las necesidades de Ucrania son urgentes y las negociaciones en el seno de la UE no deben convertirse en una excusa para retrasar la asistencia que Ucrania necesita con urgencia", ha afirmado a la agencia de noticias CTK.

La Unión Europea ha bloqueado alrededor de 210.000 millones de euros en activos rusos, la mayoría en el depósito europeo de valores Euroclear, en Bélgica, y otra parte se encuentra en bancos belgas y franceses.

El partido conservador ANO (Sí) de Babis ganó holgadamente las elecciones celebradas el pasado mes de octubre al hacerse con el 34,51 por ciento de los votos, resultado que le proporcionó 80 de los 200 escaños que conforman la Cámara Baja del Parlamento checo. Babis, de 71 años, ya ocupó el cargo de primer ministro entre 2017 y 2021.