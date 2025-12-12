VÍDEO: Los demócratas publican nuevas fotos de Epstein junto a Trump y otras figuras públicas como Clinton o Woody Allen

Una de las imágenes difundidas lleva la firma del expresidente Bill Clinton y lo muestra junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, quien actualmente enfrenta una condena de 20 años por tráfico de menores. Este material, incluido en el lote más reciente hecho público, intensificó las demandas de transparencia hacia la Casa Blanca respecto a la relación de figuras influyentes con el empresario fallecido. Legisladores demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron una nueva serie de fotografías en las que aparecen personalidades como el expresidente estadounidense Donald Trump, Clinton, el cineasta Woody Allen y otros, todos en compañía de Epstein, según reportó Europa Press.

La divulgación de estas imágenes se concretó a través de la red social X, utilizando la plataforma de Dropbox como repositorio. Entre el material destaca una imagen de un joven Trump acompañado de seis mujeres cuyas identidades se resguardaron mediante la censura de sus rostros. Otras capturas lo muestran participando en eventos al lado de Epstein y otras figuras de alto perfil. Europa Press detalló, además, que en las instantáneas aparecen el antiguo asesor de Trump, Steve Bannon, el empresario Bill Gates y el exsecretario del Tesoro Larry Summers junto al magnate cuya muerte en prisión se confirmó en Nueva York durante agosto de 2019.

En el paquete de documentos gráficos llama la atención la inclusión de una fotografía con preservativos que llevan la imagen de Trump, valorados en 4,50 dólares, equivalentes a 3,80 euros. Esta publicación ocurre después de que, el día anterior, los mismos legisladores compartieran un primer conjunto de 150 fotografías relacionadas con una isla del Caribe propiedad de Epstein. Según Europa Press, ese primer lote documentaba diferentes áreas del complejo, incluyendo habitaciones, baños y una piscina, así como elementos peculiares como máscaras en las paredes, pizarras con palabras como “poder” y “verdad”, y una sala de dentista.

Los demócratas que realizaron la publicación, citados por Europa Press, manifestaron a través de las redes sociales que “estas inquietantes imágenes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. Es hora de acabar con este encubrimiento de la Casa Blanca”. Instaron a la administración Trump a hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso.

El medio Europa Press recordó que Donald Trump, en una primera reacción, dio por cerrado el caso Epstein dado el informe del Departamento de Justicia en el que se sostenía la inexistencia de una “lista de clientes” implicados en las actividades ilícitas atribuidas al empresario. La posición de Trump presentó un giro posteriormente, luego de la aparición de correos electrónicos publicados por los demócratas en los que se solicitaba acceso total a los archivos vinculados al caso. Tras este cambio, el entonces presidente apoyó la decisión de poner a disposición del público la totalidad de la documentación relacionada, aunque denunció que el propósito de los demócratas era “confundir” y “desviar la atención” mediática a través de tales acciones.

El Congreso estadounidense, después de recibir el aval del presidente, aprobó en noviembre la desclasificación completa de todos los documentos pertenecientes a la causa Epstein. De acuerdo con Europa Press, Epstein había sido arrestado en julio de 2019 bajo cargos de abuso sexual y tráfico de menores, delitos que habría cometido principalmente a principios de los años 2000. Las investigaciones señalan que las Islas Vírgenes desempeñaron el rol de centro principal en la organización delictiva dirigida por Epstein junto a Maxwell, involucrando a numerosos menores y una red internacional de contactos.

Las nuevas publicaciones añaden presión sobre los responsables políticos y reavivan el debate acerca del alcance de las relaciones mantenidas por Epstein con personalidades destacadas de la política, los negocios y el entretenimiento. La aparición de documentos gráficos y objetos asociados directamente con figuras públicas incrementa el reclamo de una mayor claridad por parte de la Administración estadounidense sobre el contenido completo de los archivos, según el seguimiento de Europa Press.