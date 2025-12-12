Agencias

Shakira dará tres conciertos en El Salvador de su gira 'La Mujeres Ya No Lloran'

San Salvador, 12 dic (EFE).- La cantante colombiana Shakira dará tres conciertos en El Salvador -único país de Centroamérica en el que se presentará- como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', anunció este viernes la productora encargada de la organización.

"¡EL 2026 VIENE CON TODO! Prepárate porque viviremos la Residencia Centroamericana de Shakira en El Salvador", publicó la productora en redes sociales.

Los conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero de 2026, y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de diciembre, anunció la productora que destacó que serán las únicas fechas en Centroamérica.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por 'La gira latina más taquillera de una mujer en la historia'. EFE

