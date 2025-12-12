Rego pide luchar contra el estigma del VIH y garantizar procesos sanitarios "más ágiles y menos burocráticos"

Durante la ceremonia ‘VIH Vertical: Nacer y crecer con VIH’, organizada junto a la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, puso de relieve los avances en la prevención de la transmisión vertical del VIH en España y remarcó la importancia de avanzar en la lucha contra los obstáculos administrativos para el acceso a la atención sanitaria. Según informó CESIDA, este evento buscó visibilizar la necesidad de escuchar los testimonios de quienes han crecido con VIH, recalcar la urgencia de la prevención durante todo el año y situar la eliminación del estigma como prioridad institucional.

El medio CESIDA detalló que Rego solicitó la continuidad de la lucha para eliminar el estigma social en torno al VIH, exigiendo procesos médicos “más ágiles y menos burocráticos”. Subrayó que la salud es un derecho fundamental y que corresponde al Estado asegurarlo sin demoras ni barreras. Durante su intervención, la ministra afirmó: “Hablar de VIH es hablar de ciudadanía, es hablar de igualdad, es hablar de derechos y no solo hay que hacerlo el 1 de diciembre, en esto estamos absolutamente convencidas y estamos absolutamente comprometidas, hay que hablar todo el año, todos los días debemos contribuir a romper estigmas”.

Según refirió CESIDA, Rego valoró la reducción en la transmisión vertical del VIH en España desde más del 26% a principios de la década de 1990 hasta cerca del 0,7% en la actualidad. La ministra atribuyó este avance a la fortaleza y calidad de los servicios públicos sanitarios y reconoció la labor de los movimientos sociales que, durante décadas, han trabajado en favor del acceso universal a tratamientos y han centrado la salud en la agenda pública. Agregó que la discriminación persiste como “una forma de violencia que condiciona vidas, genera silencio e impide que muchas personas accedan a recursos o redes de apoyo”.

Según publicó CESIDA, el secretario general de la organización, Oliver Marcos, remarcó que la realización del evento fuera del 1 de diciembre, Día Mundial del VIH, obedece a la intención de recordar la importancia de mantener la atención sobre el VIH y la defensa de los derechos de quienes viven con el virus durante los 365 días del año. Marcos sostuvo: “No podemos obviar que la infección por VIH no es solo una cuestión biomédica, sino que es una cuestión de justicia social”, a lo que añadió la necesidad de situar el VIH en el centro de la agenda mediática más allá de la jornada conmemorativa anual. Manifestó que, en ocasiones, el colectivo siente que solo es reconocido en fechas puntuales y pidió que el discurso permanezca activo de manera constante.

El medio CESIDA consignó que esta organización reúne a 79 entidades en todo el país y desarrolla tareas diarias orientadas a la defensa de derechos, la atención integral a la población con VIH, la formulación de políticas de prevención y la promoción de pruebas de cribado vinculadas a la salud sexual. Marcos hizo hincapié en la urgencia de generar espacios de escucha activa y acogida para las personas con VIH, afirmando que “sus vivencias son la mejor hoja de ruta para la acción política”.

En el acto participó Marisa Navarro, pediatra del Hospital Gregorio Marañón y miembro del grupo de estudio de niños y adolescentes con VIH en España (CORISPE). Navarro señaló los desafíos particulares para la infancia y la adolescencia afectadas, indicando que “crecer con VIH es complicado y requiere acompañamiento especializado”.

Además, tres personas nacidas con VIH compartieron sus experiencias durante la jornada: Sara del Arco, activista y técnica en Salud Comunitaria; Iván Garrido, psicólogo y director del Proyecto Kintsugi; y Belén Romero García, técnica social con experiencia en discapacidad. Según CESIDA, estos testimonios buscaron visibilizar las necesidades y derechos del colectivo, así como difundir las vivencias de aquellos que crecieron en España con el virus, aportando así perspectivas que pueden enriquecer el diseño y la implementación de políticas públicas.

El desarrollo del evento y las intervenciones destacaron la necesidad de mantener la atención constante sobre el acceso a tratamientos, la prevención primaria y la creación de espacios seguros y de apoyo. Tanto las voces institucionales como las provenientes de la sociedad civil coincidieron en que la eliminación de barreras administrativas, la sensibilización social y el combate al estigma siguen constituyendo tareas pendientes para garantizar la igualdad de derechos y el bienestar de quienes conviven con el VIH, según puntualizó CESIDA.