Más de 700 personas se han inscrito ya en el III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde 2026

La internacionalización del evento se acentúa en su tercera edición, donde la presencia de representantes de Europa, Latinoamérica y Asia busca consolidar el congreso como plataforma para alianzas estratégicas en el sector energético. El III Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, previsto para los días 4, 5 y 6 de febrero de 2025 en Huelva, ya suma más de 700 inscritos y la confirmación de 300 empresas participantes, según reportó el medio Europa Press.

Según indicó Europa Press, la convocatoria también incluye la participación de 50 instituciones, asociaciones, clústeres y valles de hidrógeno de distintos países, tanto de Europa como de América Latina. La organización remarcó que estas cifras reflejan un sólido respaldo de los sectores relacionados con el hidrógeno verde y las energías renovables, y posicionan al evento como uno de los principales puntos de encuentro de la industria a nivel internacional. Las inscripciones para el congreso permanecen abiertas a través de la web oficial www.congresohidrogenoverde.com, informaron los organizadores en una nota de prensa reproducida por Europa Press.

El congreso es impulsado por la Federación Onubense de Empresarios, en colaboración con la Alianza de Valles del Hidrógeno de España. Este evento adoptará un enfoque centrado en la actividad empresarial e industrial, con la intervención de más de 80 panelistas, y la asistencia confirmada de directores ejecutivos de empresas líderes en el segmento, así como ponentes procedentes de instituciones nacionales e internacionales especializadas. Entre los participantes destacados figura el senador Robert Hertzberg, expresidente de la Asamblea y líder de la mayoría del Senado estatal de California, reconocido por su rol en la promoción de la legislación de energías renovables del estado norteamericano, lo que ha convertido a California en un modelo regulatorio para la transición energética mundial, según detalló Europa Press.

El foro contará también con la presencia del secretario de Estado de Energía de Portugal, Jean Barroca, además de representantes institucionales de varios gobiernos autonómicos españoles. En esta ocasión, la organización remarcó que el congreso refuerza su carácter internacional, lo que favorece la interacción entre compañías y entidades de distintos continentes. El evento funcionará como espacio para el intercambio de experiencias, conocimiento de los avances tecnológicos recientes y el análisis de grandes inversiones proyectadas en la industria del hidrógeno y las energías limpias.

Según consignó Europa Press, una de las novedades de esta edición será la organización de encuentros profesionales bajo el formato 'B2B', coordinados con la colaboración de Andalucía Trade, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico. Estas reuniones se gestionarán a través de una plataforma digital específica, donde las empresas podrán concretar citas para explorar colaboraciones, alianzas estratégicas y nuevas inversiones en proyectos vinculados a las energías renovables.

El programa, según detalló Europa Press, incluirá sesiones orientadas a la transición energética, con especial atención a los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria del hidrógeno en mercados de Europa, Latinoamérica y Asia. Los paneles buscarán propiciar tanto la cooperación internacional como el intercambio de conocimientos en torno a la formación, la tecnología y el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales.

En la edición anterior, celebrada en 2024, más de 1.400 personas de 28 países distintos asistieron al evento, al que también concurrieron 450 empresas, 80 ponentes y 40 asociaciones e instituciones del sector energético internacional, según datos publicados por Europa Press. Durante las tres jornadas, el congreso generó más de mil encuentros empresariales y dispuso un área de exposición de mil metros cuadrados con la participación de 40 empresas expositoras.

El tercer congreso cuenta con el patrocinio de compañías destacadas en el ámbito energético, entre ellas Moeve, Siemens Energy, Avalon Renovables, Enagás, Universidad de Huelva, Técnicas Reunidas, Iberdrola, Masa, Cátedra UHU-Gabitel, INTA, Exolum, Trina Green Hydrogen, BBVA, Caixabank, Atlantic Copper, Andersen, Air Liquide, Ghenova, Inerco, DH2 Energy y Hyren, las cuales han confirmado su intervención y compartirán sus análisis sobre el sector y los últimos desarrollos industriales, según reportó Europa Press.

A nivel institucional, el congreso recibe el apoyo del Ayuntamiento de Huelva, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva y la Autoridad Portuaria local, lo que resalta la colaboración entre los sectores público y privado en iniciativas vinculadas a tecnologías limpias. Para esta edición, además, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia y Asturias han extendido su respaldo mediante la integración de sus presidentes autonómicos en el Comité de Honor del evento.

El Congreso Nacional de Hidrógeno Verde cuenta con la presidencia del Comité de Honor a cargo de Teresa Rasero, líder de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y del consejo de administración de Air Liquide España, así como con el respaldo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la presidencia honorífica del Rey Felipe VI, según informó Europa Press.

La estructura del congreso, según lo publicado por Europa Press, enfatiza la promoción de la colaboración interempresarial e institucional, reforzando su papel como foro para el impulso de la economía basada en hidrógeno verde en el sur de Europa y en la generación de conexiones estratégicas para la expansión global del sector.