Los Reyes Eméritos sorprenden con un christmas de Navidad con los perros de Doña Sofía como protagonistas

Entre los aspectos más distintivos de la felicitación navideña enviada este año por los Reyes Eméritos Juan Carlos y Sofía destaca la imagen utilizada: una fotografía en la que aparecen las cinco mascotas caninas de la Reina Sofía posando ante un árbol decorado con elementos en tonos rojos, dorados y plateados. Según informó el medio que publicó la noticia, la familia real rompe su propia tradición de elegir tarjetas basadas en obras artísticas religiosas, optando en esta ocasión por una postal donde los perros de la Emérita adquieren total protagonismo. El mensaje manuscrito “Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2026”, acompañado por las firmas auténticas de ambos, acompaña la imagen.

Esta felicitación adquiere relevancia dado que coincide con la difusión de la tarjeta navideña oficial enviada por los Reyes Felipe VI y Letizia. Según consignó la fuente, los actuales monarcas hicieron pública este viernes una fotografía inédita junto a las princesas Leonor y Sofía, captada el 25 de octubre durante la visita familiar al Pueblo Ejemplar 2025, Valdesoto, como parte de los actos de los Premios Princesa de Asturias. La alternativa presentada por los Eméritos se diferencia del enfoque habitual de sus recientes felicitaciones, que en los últimos años se centraron en postales derivadas de piezas artísticas de carácter navideño.

La última tarjeta enviada por los Eméritos, detalló el medio, tomó como referencia una fotografía del retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo. En esa obra aparecen la Virgen María, San José y el Niño Jesús en el pesebre, acompañados por tres ángeles, en una composición clásica propia de las representaciones navideñas tradicionales. Al optar ahora por la imagen de las mascotas, los Eméritos marcan una variación significativa respecto de sus selecciones anteriores.

En la postal de este año se observa la disposición de los cinco perros: dos cocker spaniel negros en los extremos, dos schnauzer blancos y un pequeño shih tzu de color canela en el centro, todos situados delante del árbol navideño. El medio informó que la elección de los animales responde a una vinculación muy estrecha de la Reina Sofía con sus mascotas, quienes ya han sido referencia frecuente en crónicas y reportes de la agenda personal de la Emérita.

La felicitación, con sus notas manuscritas y el particular retrato familiar animal, representa una imagen distinta de la vida privada de los Reyes Eméritos, apartada de la solemnidad de los tradicionales motivos religiosos o históricos. La postal se suma, según publicaron diversos medios, al conjunto de mensajes navideños difundidos este año desde la Casa Real española en diferentes formatos y estilos, reflejando tanto la continuidad como la renovación en las formas de comunicación institucional y personal de la familia real.