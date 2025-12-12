Agencias

Irán incauta en el mar de Omán un buque "extranjero" con supuesto combustible de contrabando

Las autoridades de Irán han incautado este viernes un buque "extranjero" en aguas del mar de Omán por supuestamente portar combustible de contrabando, el segundo esta semana, según la televisión pública iraní, IRIB.

El Tribunal Supremo de Hormuz, en el sur del país centroasiático, ha indicado que el petrolero, que transportaba seis millones de litros de combustible diésel de contrabando, ha sido incautado por agentes judiciales frente a las costas de la mencionada ciudad.

Irán ha llevado a cabo durante los últimos años decenas de incautaciones de barcos en la zona, una de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo, argumentando que transportaban combustible de contrabando y alegando violaciones de la normativa de navegación marítima.

