Francis Cervera y Helena Bianco, amigos de Miguel Morales, confirman la estafa que ha arruinado a Fedra Lorente

La liquidación de pertenencias que pertenecieron a Miguel Morales se ha convertido en un recurso fundamental para Fedra Lorente, quien enfrenta una severa crisis financiera tras el fallecimiento de su esposo y la revelación de un engaño que ha derivado en un proceso de ruina y deudas. Según detalló la revista Semana, Lorente recurrió a Cáritas para solicitar asistencia alimentaria, una decisión que da cuenta de la gravedad del impacto que la estafa ha tenido sobre su economía y bienestar tras la muerte del exmiembro de Los Brincos, ocurrida hace tres meses.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Morales habría sido víctima de lo que se conoce como un "timo del amor", en el que una supuesta mujer estadounidense lo habría convencido de transferirle más de 50.000 euros. Esta suma estaba destinada supuestamente a ayudarla a salir de su país, aunque finalmente se descubrió que tras la identidad digital se escondía un grupo de individuos de Nigeria. Morales, bajo presión y amenazas, continuó enviando dinero hasta agotar prácticamente todos sus ahorros, dejándolos, tanto a él como a su familia, en una situación de insolvencia.

Semana reportó que la situación llevó a Lorente a depender de la venta de objetos valiosos de Morales, entre los que se cuentan pertenencias ligadas a la historia de Los Brincos. Algunos amigos de la familia se han involucrado para ayudar en este proceso. Francis Cervera, compañero de Morales en el grupo musical, indicó que los miembros estaban al tanto del fraude y trataron de prevenir al músico. Cervera afirmó: “Intentamos mentalizarle de que cuidado, que eso no podía ser, que nadie da duros a peseta... Pero él tenía un convencimiento de que aquello iba a reportar grandes beneficios, no para él sino para todos, o sea, para el grupo y para la familia, para todo el mundo, porque era el típico caso de te ganas la confianza en la red social y cuando ya has intimado bastante... da igual que sea estafa del amor o no, pero si eres una persona buena y alguien te pide ayuda...”. El propio Cervera ha contribuido con la entrega de vestuarios emblemáticos del grupo para que Lorente pueda obtener ingresos mediante su venta.

El medio reveló que las exigencias a Morales no se limitaron a supuestas peticiones de auxilio básicas. Quienes lo engañaron le habrían asegurado necesitar un rescate para evitar un suicidio y, como contrapartida, le prometieron una indemnización y un reparto de una gran suma de dinero una vez que la supuesta mujer regresara a su país. Morales, según narró Cervera a Semana, se mantuvo optimista respecto a una posible recompensa que beneficiaría no solo a él, sino también a su familia y al entorno del grupo musical.

Por otro lado, Helena Bianco, también próxima al entorno de Morales y Lorente, confirmó a Semana que conocía la existencia de la estafa y opinó sobre la personalidad del músico. Bianco señaló que la implicación de Morales tuvo un inicio de carácter solidario: “empezó de una manera solidaria y desinteresada. Lo que pasa es que la gente viva, sin vergüenza estafadora, no tiene límite." Según ella, el cuñado de Rocío Dúrcal cayó como un "inocente de mucho cuidado y cuando menos cuenta se ha dado ha estado metido hasta el fondo". Bianco expresó que experiencias como esta subrayan la necesidad de mantener la cautela y no depositar la confianza en desconocidos, según difundió Semana.

El contexto personal de Lorente tras el fallecimiento de Morales se volvió especialmente desafiante, dado que no solo se encuentra sin ahorros, sino también con deudas difíciles de afrontar. Bianco recordó haber conversado con Lorente durante un homenaje a Los Brincos en La Latina, donde le comentó: “Estoy pasándolo muy mal, estoy con muchas deudas, con muchos problemas, pero vamos a ver si vamos saliendo adelante. Pero no me contó, no me especificó”. La artista le recomendó buscar alternativas que le permitieran mantener la dignidad y la subsistencia, incluso sugeriéndole mudarse a un lugar más pequeño para reducir gastos.

La situación de Lorente ha llamado la atención pública debido a la magnitud del fraude y al estado de vulnerabilidad al que se ha visto expuesta la actriz, recordada por su papel en el programa “1,2,3” bajo el nombre de “Bombi”. Según indicó Semana, su presencia en el plató de “¡De Viernes!” se considera relevante, ya que permitirá a la actriz ofrecer su testimonio directo sobre las consecuencias del engaño y las dificultades afrontadas para reconstruir su vida económica y emocional.

Semana también consignó que, además de la pérdida total de los fondos familiares, existen rumores de que Morales habría rehipotecado la vivienda familiar, lo que agravó la situación de endeudamiento de Lorente y su hija. El resultado fue la ausencia de cualquier tipo de reserva financiera y la necesidad urgente de apoyo institucional y social.

El caso ha sido motivo de debate acerca de los métodos empleados por organizaciones criminales internacionales especializadas en fraudes digitales, así como de la forma en que tales delitos pueden provocar efectos devastadores en la vida de personas próximas al entorno cultural y artístico. Tanto Cervera como Bianco han descrito a Morales como una persona confiada, lo que facilitó que los estafadores avanzaran en su plan hasta que resultó imposible revertir las pérdidas.

La tragedia personal de Lorente se vincula tanto a la pérdida económica como al golpe anímico causado por la muerte de Morales y la sensación de desprotección financiera y social. Según describió Semana, la actriz atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida y se ha visto obligada a buscar mecanismos de apoyo tanto entre sus allegados como en organizaciones dedicadas a la asistencia social.

La afectación ha alcanzado no solo a la familia directa, sino también a quienes compartieron la trayectoria musical y personal de Morales. Semana destacó la solidaridad expresada en el entorno de Los Brincos, cuyos compañeros han intentado respaldar a Lorente proporcionándole recursos que puedan aliviar la crisis inmediata, sin que por ahora se vislumbre una salida sencilla a la situación.