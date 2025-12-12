'Financial Times' elige al CEO de Nvidia, Jensen Huang, como "persona del año" en 2025

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, el fabricante tecnológico estadounidense en el epicentro de la fiebre de la IA, que en 2025 se convirtió en la empresa más valiosa del mundo al superar los 5 billones de dólares (4,3 billones de euros) de capitalización bursátil, ha sido elegido como "persona del año" por el periódico 'Financial Times'.

El diario de referencia en la City destaca el papel que ha desempeñado el cofundador de Nvidia, que lidera la compañía de manera ininterrumpida desde 1993, en la transformación que ha convertido a los chips en "el motor de la fiebre de la IA que arrasa el mundo empresarial y financiero".

Además de considerarle un factor clave en la adopción de una tecnología capaz de transformar industrias enteras, señala que Huang, de 62 años, ha estado en el centro de uno de los mayores programas de inversión jamás llevados a cabo por el sector privado, lo que ha impulsado la economía estadounidense y sostenido un auge bursátil.

No obstante, el periódico destaca como uno de los mayores logros de Huang la capacidad del ejecutivo nacido en Taiwán para negociar con la Casa Blanca de Donald Trump, apuntando que, aparte de halagar al presidente durante apariciones conjuntas, ha demostrado ser experto a la hora de cerrar acuerdos, como la venta de chips a Arabia Saudí o la cesión de un porcentaje de las ventas de Nvidia en China al Gobierno a cambio de licencias de exportación.

Bajo el liderazgo de Jensen Huang, del que 'Financial Times' destaca su longevidad como directivo, pues permanece de manera ininterrumpida al frente de la compañía que fundó en 1993 junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem, Nvidia se ha convertido en la empresa cotizada más valiosa de la historia, tras ser la primera, y hasta ahora única compañía, en conquistar los 5 billones de dólares de capitalización, hito logrado el pasado 29 de octubre.

A pesar de que la valoración de Nvidia desde entonces ha caído a unos 4,4 billones de dólares (3,8 billones de euros), la empresa se mantiene como la más valiosa del mundo y se prevé que el propio Huang finalice 2025 con un patrimonio neto de más de 160.000 millones de dólares (136.515 millones de euros), situándose entre las 10 personas más ricas del mundo.

La elección del CEO de Nvidia por 'Financial Times' añade un nuevo representante tecnológico al palmarés de la personalidad más destacada cada año desde 2007 por el diario británico, que en anteriores ediciones eligió a figuras del sector como Steve Jobs (2010), Tim Cook (2014), Satya Nadella (2019) o Elon Musk (2021).

'TIME' Y LOS ARQUITECTOS DE LA IA.

La relevancia de la inteligencia artificial en 2025, y de la figura de Jensen Huang, también ha sido destacada por la revista 'Time' que ha elegido como su 'persona del año' a los "arquitectos de la IA", destacando al CEO de Nvidia como "uno de los líderes de IA más influyentes del mundo".

De este modo, coloca al empresario de origen taiwanés en el centro de una de las dos imágenes de portada con las que ilustra su decisión de 2025 y que homenajea la famosa fotografía de 1932 'Almuerzo en lo alto de un rascacielos' con un grupo de obreros sobre una viga de acero a 244 metros de altura en el edificio RCA de Nueva York.

En la imagen Jensen Huang aparece junto a Sam Altman (OpenAI), Elon Musk (Tesla/SpaceX), Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Demis Hassabis (DeepMind), Dario Amodei (Anthropic) y Fei-Fei Li (ImageNet), conocida como la 'madrina' de la IA.

Para 'Time', que elige a su 'persona del año' desde 1927, este fue el año en que la IA despuntó con fuerza y se hizo evidente que no habría vuelta atrás y, acaparando las noticias y los debates sobre su impacto. "Cualquiera que fuera la pregunta, la IA era la respuesta", señala la publicación, subrayando la velocidad sin precedentes de la adopción de la nueva tecnología.

"Toda industria la necesita, toda empresa la usa y toda nación necesita desarrollarla", declara a 'Time' el propio Jensen Huang, para quien se trata de "la tecnología más impactante de nuestro tiempo".

Si bien desde su elección de Charles Lindbergh en 1927 este reconocimiento suele caer sobre una persona, 'Time' algunas veces decide señalar como protagonista anual a un concepto, como sucedió con la Tierra en peligro de extinción (1988) o el PC (1982).

En este sentido, la revista apunta que, con su decisión de 2025, es la tercera ocasión en que su elección busca capturar un momento clave de la revolución tecnológica, tras el reconocimiento de 1982 al ordenador personal y al surgimiento de las comunidades digitales con la portada espejada de 2006 que nombró a "Tú" como personalidad de aquel año y que ahora está dando paso a la era de la IA.