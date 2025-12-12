Ferrovial lanza un nuevo programa de recompra de acciones de 800 millones de euros

Ferrovial ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 800 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha anunciado además que da por finalizado el programa de recompra en curso anunciado al mercado que comenzó el 2 de junio de 2025. Asimismo, tras la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de abril, ha decidido poner en marcha un nuevo programa de recompra de acciones propias.

En este sentido, Ferrovial ha señalado que en ningún caso el número de acciones a adquirir bajo el nuevo programa de recompra "podrá exceder de 15 millones, representativas del 2,04 % aproximadamente del capital social emitido de Ferrovial".

La finalidad del mismo, ha argumentado la compañía, es "recomprar acciones de Ferrovial en el marco de actuaciones relacionadas con proyectos futuros acordes con los objetivos estratégicos que la Sociedad tiene previsto impulsar, para proyectos industriales, u otras transacciones u operaciones corporativas que impliquen la asignación o disposición de acciones propias".

El programa de recompra ha sido autorizado para el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de octubre de 2026 --ambas fechas inclusive--.