Trump lanza el portal de la tarjeta dorada para millonarios que quieran residir en EE.UU.

La propuesta de una residencia especial para extranjeros millonarios ha generado debate entre expertos legales en Estados Unidos, quienes expresaron preocupación por posibles conflictos legales y éticos relacionados con el nuevo esquema anunciado por el presidente Donald Trump. Según reportó la Agencia EFE, este mecanismo, promocionado como la "tarjeta dorada Trump", fue presentado en la Casa Blanca y lanzado oficialmente a través de un portal habilitado la misma tarde del anuncio.

De acuerdo con la información publicada por EFE, el mandatario presentó este miércoles el programa en una comparecencia, acompañado por miembros de su gabinete. Trump señaló que la "tarjeta dorada" ofrece, a cambio de un pago de un millón de dólares, privilegios equivalentes a los que obtiene un residente permanente en el país. “¡La tarjeta dorada Trump del gobierno de Estados Unidos ya está aquí!”, fue el mensaje divulgado en la cuenta de Truth Social del presidente, quien promocionó la nueva vía como “mucho mejor” que la tradicional tarjeta verde.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, intervino para defender la propuesta, argumentando que quienes actualmente obtienen residencia permanente en EE.UU. suelen tener ingresos inferiores al promedio nacional y presentan mayor tendencia a solicitar ayudas públicas. Según Lutnick, la medida busca atraer a “los mejores” y a personas capaces de sustentar su estadía sin recurrir a subsidios estatales, informó EFE.

El programa divulgado por la administración Trump contempla tres modalidades. La opción individual exige el pago de un millón de dólares, mientras que la modalidad corporativa, orientada a empresas que desean retener o trasladar talento extranjero, fija un costo de dos millones. Ambas opciones requieren el abono de una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según detalló el portal presentado por el mandatario y consignó EFE.

El gobierno estadounidense también anunció la “Platinum Card”, una versión considerada “premium” que requiere una erogación de cinco millones de dólares y promete beneficios adicionales en relación con el modelo estándar. “Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento”, expresó Trump en otra publicación en Truth Social recogida por el medio.

Desde la Casa Blanca, la medida fue presentada como una herramienta eficiente para atraer inversiones y profesionales altamente cualificados hacia el país. El equipo presidencial compara el sistema propuesto con un posible reemplazo al visado de inversores EB-5, vigente desde la promulgación de la Ley de Inmigración de 1990, reportó EFE.

El visado EB-5, como recordó el medio, concede residencia permanente a extranjeros que formalicen una inversión significativa en un negocio estadounidense y que generen al menos diez empleos a tiempo completo para ciudadanos estadounidenses o inmigrantes con permiso laboral. A diferencia de este sistema, la “tarjeta dorada Trump” exige únicamente el desembolso de montos elevados sin condicionamiento explícito de crear empleo, situación que expertos legales advierten podría suscitar cuestionamientos normativos y éticos.

Fuentes citadas por EFE subrayaron las similitudes entre el plan de Trump y los esquemas de “visados dorados” implantados en otros países, donde la entrega de residencias a cambio de inversiones financieras de gran volumen ha provocado debates sobre desigualdades y la transparencia de los procesos. Los críticos subrayan la posibilidad de que la nueva herramienta plantee incertidumbre legal, en tanto no se encuadra de manera clara dentro de la legislación migratoria actual, y exigen claridad sobre los procedimientos de control de antecedentes y supervisión de los fondos involucrados.

Las iniciativas de este tipo tienden a encontrar resistencia entre sectores que demandan políticas migratorias más equitativas y transparentes. El anuncio del portal y de las diferentes modalidades de la “tarjeta dorada Trump” reavivó el debate sobre el enfoque de la administración estadounidense en la selección de migrantes, privilegiando el capital financiero sobre otros indicadores sociolaborales, según concluyó el medio EFE.