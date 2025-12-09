La ceremonia de los Nobel en Estocolmo tendrá doce hombres y una sola mujer sobre el escenario

Caty Arévalo

Estocolmo, 9 dic (EFE).- Mary Brunkow, la bióloga molecular que descubrió una pieza clave para entender la regulación del sistema inmune, será mañana la única mujer sobre el escenario de la ceremonia de los Premios Nobel en Estocolmo, que reconocerá a 12 hombres.

La cifra ilustra la desigualdad de género a lo largo de la historia de uno de los galardones más prestigiosos del mundo (y la de tantos otros), instaurados en el testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel para recompensar los esfuerzos de aquellos que “mayor beneficio hayan aportado a la humanidad”.

Los galardones cuentan con seis categorías dedicadas a las áreas con las que Alfred Nobel tuvo más relación a lo largo de su vida: Economía, Física, Química, Medicina, Literatura y Paz. De los 663 premios entregados (muchos de ellos son compartidos), más de 900 han recaído en hombres, y solo 68 en mujeres.

Este año, una de las obras artísticas del Festival de Luces de los Nobel, que se exhibe en las calles de Estocolmo para homenajear los logros de los premiados, está dedicada a evidenciar esa desigualdad.

“Limia”, del latín ‘fronteras’, ilumina cinco puertas en constante cambio de color frente al Palacio Real para denunciar la desigualdad de género en los premios. Es obra de la artista Victoria Verseau.

Además de la científica estadounidense Mary Brunkow, otra mujer, la opositora venezolana María Corina Machado, recibirá también un Premio Nobel, el de la Paz, pero no lo hará en la ceremonia de Estocolmo sino al mediodía en Oslo. Así lo estableció Nobel en su testamento, dado que Suecia y Noruega estuvieron unidas en vida del inventor.

Con la selección de galardonados de 2025, los Premios Nobel han desafiado la inmediatez imperante en nuestro tiempo y han apostado por todo lo contrario, premiando a quienes cultivan la curiosidad por entender mejor el mundo, la paciencia, el rigor y el trabajo colaborativo a través de las ciencias y las artes.

Todos los premiados en las categorías científicas han sido reconocidos por hallazgos en ciencia básica hechos hace décadas, pero que hoy constituyen la base de la que beben los grandes avances: desde los tratamientos de inmunoterapia que salvan a millones de personas del cáncer, a los móviles inteligentes, la fibra óptica o los nuevos materiales para absorber los contaminantes del aire.

El japonés Susumo Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yagui reciben el Nobel de Química por descubrir las estructuras metal-orgánicas (en inglés MOF) de las que salen esos nuevos materiales.

El británico John Clarke, el francés Michel Devoret y el estadounidense John Martinis recogen el Nobel de Física por haber descrito dos propiedades de la mecánica cuántica. El japonés Shimo Sakaguchi y los estadounidenses Brunkow y Fred Ramsdell lo han logrado en Medicina por describir por qué el sistema inmune no se ataca a sí mismo en su labor de protegernos.

Los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt recogerán el galardón de Ciencias Económicas por explicar cómo se produce el crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico.

El autor húngaro Lászlo Krasznahorkai recibirá el galardón de Literatura. El pasado domingo, en el discurso de aceptación pronunciado en la Academia Sueca arremetió contra esos “nuevos ángeles sin alas”, entre los que citó al multimillonario Elon Musk, que "con sus planes demenciales se están adueñando del espacio y el tiempo" de las personas.

El Konsethus (Sala de Conciertos) de Estocolmo, que cumple cien años, albergará la ceremonia de entrega a las 16.00 hora local (15.00 GMT), que estará presidida por rey Carlos Gustavo de Suecia y se celebra el mismo día en que murió Alfred Nobel, un 10 de diciembre (de 1896).

El monarca, acompañado de la reina Silvia, la princesa heredera Victoria y su esposo el príncipe Daniel, entregará la medalla, el diploma y el certificado monetario de 11 millones de coronas suecas (casi un millón de euros, algo más de un millón de dólares), a repartir si el premio es compartido.

La ceremonia contará con más de 1.300 invitados, y continuará después en el Salón Azul del Ayuntamiento de Estocolmo con un banquete de honor. El menú tendrá como protagonistas dos ingredientes de la naturaleza muy nórdicos: las setas y las bayas salvajes. Los chefs Tommy Myllymäki y Pi Le se encargarán del primer plato y del plato principal, respectivamente, y la repostera Frida Bäcke, creará el postre.