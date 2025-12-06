Agencias

ONG denuncia incumplimiento de medidas de la CIDH para abogada encarcelada en El Salvador

Guardar

San Salvador, 6 dic (EFE).- La reconocida organización humanitaria Cristosal denunció que el Estado de El Salvador no ha cumplido la resolución de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la abogada Ruth López, critica del Gobierno del presidente Nayib Bukele y encarcelada desde mayo pasado.

La ONG también rechazó la ampliación por seis meses más de la etapa de instrucción -investigación- en el proceso contra López, la cual concluía el pasado 4 de diciembre, de acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños.

La Fiscalía General no ha confirmado dicha ampliación, ni el Centro Judicial.

López, acusada de enriquecimiento ilícito, cumplió el jueves 200 días encarcelada y en "total incomunicación", según denunciaron su familia y organizaciones no gubernamentales.

"Ella se encuentra incomunicada de su familia y de sus defensores. El Estado no ha cumplido la resolución de las medidas cautelares que dictó la CIDH en las que, entre otras cosas, ordenó que se normalizaran las visitas familiares y abogados y el Estado no ha garantizado que se haga esta visita", apuntó el abogado Abraham Ábrego de Cristosal en declaraciones compartidas este sábado a EFE.

La CIDH también solicitó al Estado de El Salvador que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud" de la activista reconocida por su labor anticorrupción desde Cristosal.

Pidió que "inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada" para garantizar "el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos".

Ábrego reflexionó que "la situación en El Salvador para los defensores de derechos humanos es precaria"..."es difícil para los defensores porque existe riesgo de criminalización y persecución".

Para Ábrego el caso de Ruth representa "un símbolo frente a un régimen de opacidad", porque "ella pidió un juicio público mientras que el régimen lo que hace es oscurecer todo lo que tiene que ver con su actuación, con reservas totales en el proceso".

El 18 de mayo pasado, López fue detenida bajo el cargo de peculado, relacionado a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén, pero la Fiscalía cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

El proceso penal fue puesto bajo reserva total, por lo que no se pueden conocer detalles sobre el mismo.

"Cada día que pasa y que Ruth permanece encarcelada básicamente el régimen pierde más legitimidad como un régimen ya no democrático, sino autoritario que desconoce las garantías del debido proceso", añadió el abogado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenado a 20 años y un día por asesinato con agravante la pareja de la reportera gráfica

El tribunal de Huelva ordena prisión por dos décadas al responsable del fallecimiento de Alicia Rodríguez, tras decretarse que su acción, desarrollada en Marmolejo, fue intencionada y con agravante, según el dictamen unánime del jurado popular

Condenado a 20 años y

Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras un nuevo parón en el escrutinio

Salvador Nasralla asegura que un apagón durante el conteo favoreció a su adversario, exige indagar a la empresa encargada y señala irregularidades en los resultados, mientras la autoridad electoral confirma una interrupción no autorizada en el proceso

Nasralla denuncia fraude electoral en

El escolta puertorriqueño Alfonso Plummer se desvincula del BAXI Manresa

El club catalán oficializó el término de la relación con el basquetbolista de Fajardo, quien participó en solo seis encuentros de la Liga Endesa, promediando poco más de nueve tantos y menos de un rebote por partido

El escolta puertorriqueño Alfonso Plummer

España conoce este viernes en Washington su rumbo hacia su segunda estrella

El sorteo de este viernes en la capital estadounidense definirá el grupo y los adversarios del combinado nacional para la fase inicial del torneo global de fútbol de 2026, donde participan cuarenta y ocho países y se espera un calendario equilibrado

España conoce este viernes en

Inverfest presenta su programación completa de 2026 y adelanta a Víctor Manuel y Sidecars para la siguiente edición

Con más de 170 espectáculos en tres ciudades y entradas agotadas para varios artistas destacados, la nueva edición tendrá citas internacionales, aniversarios emblemáticos y estrenos de salas, consolidándose como uno de los encuentros imprescindibles del panorama musical español

Inverfest presenta su programación completa