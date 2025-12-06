4-0. El Inter destroza al Como de Cesc Fábregas

Roma, 6 dic (EFE).- El Inter de Milán destrozó este sábado al Como 1907 (4-0) de Cesc Fàbregas en San Siro con la segunda goleada consecutiva que dispara al optimismo al combinado interista para el duelo de Liga de Campeones ante el Liverpool.

Después del 5-1 en Copa Italia ante el Venecia, llegó el 4-0 ante uno de los mejores equipos del campeonato para asaltar el liderato. Toda la presión está ahora en manos de Milan y Nápoles, obligados a ganar para volver a estar en lo más alto.

En el duelo argentino entre estrellas de la Serie A, Lautaro imperó ante Nico Paz. Suyo, el del capitán de los 'nerazzurri', fue el primero de los goles, el único en una primera mitad marcada también por la lesión de Álvaro Morata, sustituido a la media hora por molestias en su aductor izquierdo. Fulminó el 'Toro la contra brutal del Inter desde la zona del punto de penalti, con un remate de primeras a la gran carrera de Luis Henrique por banda derecha en el minuto 11.

Obligado a reaccionar para intentar sorprender en un escenario como San Siro, Fábregas envalentonó a su equipo con presión alta. Le funcionó durante unos minutos. Rozaron el gol incluso Douvikas y Álex Valle en dos ocasiones clarísimas para los 'lariani', pero los espacios que dejó atrás acabaron pasando factura ante un equipo tan decisivo como el Inter en ese sentido.

Thuram fue el encargado de ampliar la ventaja a la hora de duelo, aunque en este caso fue en un saque de esquina, con un remate casi bajo palos tras la peinada de Acerbi. Los otros dos, ya con mucho más espacio a la espalda con el Como volcado y el partido decidido, entre el 80 y el 90. Calhanoglu finalizó desde la frontal otra contra decisiva. Y Carlos Augusto remachó el centro lateral de Dimarco. Los dos carrileros, algo habitual en el Inter, protagonistas de un tanto más.

El Inter volvió a mandar un mensaje al resto de la Serie A. Los de Cristian Chivu están a gran nivel. Machacaron a un gran Como y son líderes virtuales a la espera del cierre de la jornada. El próximo reto, el Liverpool, de nuevo en casa, en un San Siro que no volverá a vestirse de 'nerazzurro' hasta 2026.

-- Ficha técnica:

. 4 - Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (Carlos Augusto, m.77), Barella (Mkhitaryan, m.71), Calhanoglu, Zielinski (Diouf, m.86), Dimarco; Thuram (Pio Esposito, m.77) y Lautaro Martínez (Sucic, m.85).

. 0 - Como 1907: Butez; Posch (Vojvoda, m.46), Jacobo Ramón, Diego Carlos, Álex Valle; Da Cunha, Perrone (Caqueret, m.82); Addai (Diao, m.46), Nico Paz, Jesús Rodríguez (Kuhn, m.82); Morata (Douvikas, m.32).

Goles: 1-0, m.11: Lautaro; 2-0, m.59: Thuram; 3-0, m.81: Calhanoglu; 4-0, m.86: Carlos Augusto.

Árbitro: Marco Di Bello. Mostró tarjeta amarilla a Akanji (m.88) por parte del Inter de Milán; y a Perrone (m.44), Diego Carlos (m.45) por parte del Como 1907.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo cuarta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).