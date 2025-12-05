Una exposición de Rorro Berjano reflexiona en el MEIAC de Badajoz sobre los logotipos como "nuevas deidades"

La exposición 'Símbolos migrantes', inaugurada este viernes en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, gira en torno a la idea del desplazamiento de antiguas creencias a nuevos símbolos, donde logotipos y marcas asociadas al lujo adoptan funciones que trascienden lo comercial para establecerse como signos de identidad, estatus y pertenencia en comunidades marcadas por las aspiraciones migratorias. Según detalló la Junta en una nota, el proyecto, desarrollado por el artista extremeño Rorro Berjano, examina cómo quienes buscan oportunidades en Occidente suelen incorporar estos emblemas visibles como expresión de su deseo de integración y superación.

De acuerdo con la información compartida por el MEIAC, la muestra, comisariada por Juan Ramón Barbancho, construye un discurso que se centra en el valor simbólico actual de ciertos logotipos, en particular los vinculados al mundo del lujo. Estos iconos han dejado de ser simples identificadores de productos o empresas para convertirse en auténticos emblemas sociales que marcan la diferencia y permiten a las personas afianzar o aspirar a una determinada posición dentro de un entramado cultural en constante cambio. Según informó el MEIAC, la exposición aborda la función de estos símbolos como "nuevas deidades" en el contexto contemporáneo, una idea que ha sido recurrente en la trayectoria creativa de Berjano.

La propuesta se materializa a través de obras como 1SS81-2, Pirámide infinita y Cosmovisión, todas ellas realizadas en 2025. Cada una de estas piezas utiliza el lenguaje visual para explorar temas como el viaje, tanto físico como simbólico, la búsqueda de una "tierra prometida" y la reconfiguración de iconos de éxito. La exposición también analiza el papel que adquieren figuras ampliamente reconocidas socialmente, como la del futbolista, quien encarna o al menos representa la posibilidad de acceder a una movilidad social ascendente. Según consignó la nota de prensa de la Junta, el trabajo de Berjano observa cómo estos trayectos migratorios van acompañados del deseo de portar señales externas de éxito y pertenencia, transformando logotipos en sellos identitarios.

Tal como publicó el MEIAC, la exposición se inscribe en la estrategia del museo de promover proyectos de producción específica. Esta línea ofrece a los artistas los medios y condiciones para generar propuestas concebidas expresamente para el contexto y los espacios del museo. En el caso de Berjano, el proyecto exhibido se presenta como una reflexión sobre el poder de los símbolos, el sincretismo de referencias culturales y la construcción de nuevas cosmologías colectivas a través del arte contemporáneo.

La trayectoria de Rorro Berjano, nacido en Don Benito (Badajoz) en 1979, está marcada por la utilización de lenguajes diversos que abarcan la pintura, la escultura y la cerámica. Sus obras suelen integrar signos, ritos y referencias espirituales, muchas veces con una fuerte presencia de elementos sincréticos y afrocaribeños. Según señaló el MEIAC, el artista ha dedicado gran parte de su producción a estudiar la transformación de los referentes simbólicos y la continuidad de ciertas funciones míticas en la sociedad actual, incluso cuando cambian radicalmente su apariencia visual o su contexto de aplicación.

'El juego de las marcas', como se denomina en la presentación oficial de la muestra, representa uno de los ejes de trabajo principales de esta nueva exposición. El recorrido propuesto invita a analizar cómo los símbolos asociados a la moda o a determinadas marcas prestigiosas ocupan un lugar en las aspiraciones colectivas contemporáneas. De acuerdo con la información recogida por el MEIAC, quienes migran hacia países occidentales suelen portar estos elementos como parte del equipaje cultural que los acompaña, estableciendo puentes entre sus lugares de origen y los nuevos horizontes buscados.

La exposición ofrece distintas lecturas en torno a la pertenencia y la construcción de identidad a través de elementos visuales reconocibles universalmente. El museo ha destacado que las obras de Berjano buscan promover la reflexión acerca de la apropiación de símbolos foráneos, así como sobre su reinterpretación y resignificación en diferentes contextos sociales. Según la información difundida por el MEIAC, la muestra también incide en los procesos de transformación que afectan tanto a individuos como a colectivos cuando enfrentan la tarea de integrarse en nuevos entornos, utilizando los emblemas del lujo y las marcas globales como herramientas de adaptación y reconocimiento.

El proyecto se inserta en un panorama más amplio de investigaciones artísticas sobre la función de los símbolos en la sociedad contemporánea. Según publicó el MEIAC, la reevaluación del significado de logotipos y emblemas, junto a la puesta en escena de obras que dialogan directamente con los mecanismos de identificación y aspiración social, permite al público acercarse a preguntas sobre la autenticidad, la pertenencia y la reelaboración de mitologías comunitarias.

La selección de obras expuestas también busca explorar los recorridos de ida y vuelta que definen las experiencias migratorias, enfocándose en cómo los símbolos circulan, se resignifican o se consolidan como parte del relato colectivo sobre la búsqueda de bienestar y reconocimiento. Según la Junta, este enfoque facilita una aproximación crítica al fenómeno migratorio desde la óptica del arte contemporáneo, dejando en evidencia la persistencia de ciertas necesidades humanas fundamentales reflejadas en la capacidad de los individuos para abrazar y transformar los símbolos que encuentran a su paso.