Una delegación de artesanos y campesinos de Boyacá (Colombia) visita la Escuela de Joyería de Córdoba

La Escuela de Joyería del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha recibido este viernes a una delegación de artesanos y campesinos de la región colombiana de Boyacá, en el marco del Programa de Líderes Sociales y del Hermanamiento Córdoba-Boyacá, impulsado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia (UNAD) y la Unión Europea (UE), y financiado por la Diputación de Córdoba y el Icetex.

Según informa la Junta de Andalucía en una nota, en este encuentro, además de la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba y responsable del SAE en la provincia, María Dolores Gálvez, también ha estado presente la diputada delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación cordobesa, Sara Aguacil.

Durante la visita, la delegación ha podido conocer de primera mano el saber hacer de la Escuela de Joyería como Centro de Referencia Nacional (CRN), tanto por la calidad de su espacio formativo, como por su capacidad para integrar tradición artesanal e innovación. El recorrido ha permitido mostrar los procesos, técnicas y equipamientos que hacen de este centro un lugar clave para la profesionalización del sector joyero.

Este centro siempre está abierto a acoger este tipo de encuentros, que enriquecen el intercambio de conocimientos, fomentan la colaboración internacional y refuerzan el papel del sector artesanal como motor de identidad cultural y desarrollo económico. Esta actividad se enmarca en la tercera edición del Programa de Líderes Sociales, una iniciativa pionera que articula educación, sostenibilidad, desarrollo territorial e innovación.

Desde 2023, el programa ha formado a más de 40 líderes colombianos, impulsando redes de emprendimiento, economía circular y proyectos colaborativos entre Córdoba y Boyacá. Con esta visita, se fortalece el hermanamiento firmado el 10 de octubre de 2024, reafirmando el compromiso institucional con la cooperación empresarial y artesanal, la transformación rural y el intercambio cultural entre ambas regiones.