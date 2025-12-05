Trump cambia de arquitectos para el salón de baile que construye en la Casa Blanca

Washington, 4 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrató este jueves a una nueva firma de arquitectura para supervisar el diseño del salón de baile que construye en la Casa Blanca.

La firma elegida es Shalom Baranes Associates, con sede en Washington D.C., conocida por su trabajo en edificios federales y asumirán la responsabilidad sobre el salón de baile de Trump, tras desacuerdos con los arquitectos que se encontraban a cargo, de acuerdo con el portavoz de la Casa Blanca, David Ingle, citado por diversos medios estadounidenses.

Ingle dijo que "Shalom es un arquitecto experimentado cuyo trabajo ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital durante décadas".

El cambio se produce tras la fractura entre Trump y el despacho original, McCrery Architects, cuyos diseños preliminares no pudieron sostener las ambiciones de detalles y tamaño del salón que pretende tener el mandatario republicano.

De acuerdo con la Casa Blanca, Trump ordenó la demolición del Ala Este en octubre y busca levantar un salón de baile significativamente más grande que el de su club Mar-a-Lago, de 20.000 pies cuadrados, lo que ha generado planos apresurados y maquetas inconsistentes.

Un funcionario de la Casa Blanca citado por el New York Times aseguró que McCrery Architects no ha sido totalmente desplazada y que su director, James McCrery, continuará como consultor, pese a haber asumido un rol menos activo en las últimas semanas.

La construcción del salón de baile que tendrá capacidad para 900 personas y que Trump espera estrenar en el marco de los 250 años de fundación del país en 2026 es financiado con los 200 millones de dólares que el republicano recaudó con el respaldo de magnates cercanos a sus empresas y financistas de sus campañas electorales. EFE