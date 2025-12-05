Agencias

Reino Unido informa de un ataque contra un buque frente a las costas de Yemen

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) ha informado este viernes de que se ha registrado un ataque contra un buque que navegaba a unas 15 millas náuticas (unos 24 kilómetros) frente a las costas de Yemen.

En un comunicado, el UKMTO ha indicado que "se han recibido informaciones sobre un incidente detectado al oeste de la costa yemení". "El buque informa del avistamiento de una quincena de embarcaciones, algunas de ellas a una distancia de 1 ó 2 cables (menos de un kilómetro)", recoge el texto.

"Ha habido un intercambio de disparos. El buque permanece en alerta máxima y confirma que la tripulación se encuentra sana y salva. Las embarcaciones han abandonado la zona poco después y el buque se dirige ahora al puerto más cercano", ha señalado.

Asimismo, ha aclarado que las autoridades se encuentran investigando la situación. "Se pide a los buques navegar con precaución e informar al UKMTO de cualquier actividad sospechosa", ha apuntado.

