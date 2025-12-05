Pellegrini: "Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo, lo está demostrando semana tras semana"

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró este viernes que el jugador del FC Barcelona Lamine Yamal "es uno de los mejores jugadores del mundo" como demuestra "semana tras semana" y que para sacar un buen resultado ante el conjunto blaugrana deben "hacer un partido muy completo" en un partido al que Antony y Giovani Lo Celso estarán "en condiciones de jugar".

"Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, y así lo está demostrando semana tras semana. Creo que el Barcelona también tiene otros jugadores de muchísima calidad y un técnico que tiene la valentía de imponer un sistema que a mí personalmente me gusta, un fútbol atractivo", destacó el técnico chileno en la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este sábado ante el FC Barcelona.

Por ello, Pellegrini es consciente que para sacar un buen resultado ante el conjunto blaugrana deben "hacer un partido muy completo porque es un equipo que ataca permanentemente". "Tienen un estilo definido muy ofensivo, que independiente de cómo esté el marcador no cambia su mecánica de juego; así que hay que estar muy atentos y no cometer errores defensivos", añadió.

"No hago comparaciones con otras temporadas. Hemos ganado a Barcelona también allá en su casa, hemos empatado aquí... Yo creo que es importante centrarse en el equipo que tenemos hoy, que tiene que tener la capacidad de hacer un buen partido aquí en casa y sumar tres puntos", señaló el chileno que no mira "las estadísticas antes de jugar los partidos".

Para Manuel Pellegrini "no es un aliciente saber cuándo fue la última que se le ganó a Barcelona" y poder romper la racha de más de 17 años sin ganar como local. "El aliciente es jugar bien, mantenernos en posiciones europeas en la Liga, achicar distancia a los equipos que están más arriba y mantener la confianza", declaró.

Sobre la comparativa que se hace entre Lamine Yamal y Lionel Messi, el chileno ve "difícil comparar una época con otra" especialmente para el español que "está empezando su carrera". "A lo mejor tendrá los mismos números que Messi, no lo sé en este momento, pero compararlo con un jugador como Messi que tiene 20 años de carrera en el cuerpo... El gran mérito que ha tenido tanto él como Cristiano es no conformarse nunca", afirmó.

Para el encuentro, Pellegrini confirmó que Antony y Giovani Lo Celso sí estarán en la convocatoria y "están los dos en condiciones de jugar". Por su parte, el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat no se ha podido recuperar a tiempo "al 100% del golpe que tuvo" en el encuentro de Liga Europa. "Héctor Bellerín creo que ya dentro de las próximas semanas irá aumentando su carga de trabajo; Pau López está de vuelta e Isco también sigue en su proceso de recuperación", confesó.

"'Gio' (Lo Celso) viene recuperándose de su lesión y por suerte puede estar con nosotros. Es un jugador muy importante, que como todos los jugadores, tiene momentos mejores y peores, pero va a ser siempre un jugador que marque la diferencia", indicó mientras que descartó a Isco para los próximos partidos y que Amrabat "tiene que esperar que se le pase el dolor".

Finalmente, sobre posibles incorporaciones al equipo bético en el mercado invernal, Pellegrini aseguró que su plantilla está respondiendo "para estar en las tres competiciones en un buen lugar". "Ya lo dije la semana pasada, una cosa son nombres que salen en la prensa y la otra son refuerzos realmente buenos para una plantilla que lo está haciendo bastante bien", concluyó.