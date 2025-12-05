Oberaxe detecta 52.958 discursos de odio en redes en octubre de 2025 y el 60% atacan a personas del norte de África

Más de la mitad de los comentarios con contenido deshumanizante identificados en redes sociales durante octubre de 2025 aumentaron en proporción frente al mes anterior, según datos recogidos por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). De acuerdo con el medio, el 45% de estos mensajes mostró este tipo de lenguaje, lo que representa 14 puntos porcentuales más respecto a septiembre. En ese contexto, el sistema FARO del Oberaxe detectó 52.958 discursos de odio reportables en plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube durante ese mes, con el 60% focalizado en ataques a personas originarias del norte de África.

Tal como publicó el Oberaxe, las plataformas digitales eliminaron el 42% de los comentarios ofensivos notificados, lo que refleja un incremento del 7,7% en relación con el porcentaje de mensajes retirados en septiembre. Al analizar los procedimientos para la remoción de contenido, el boletín señala que solamente un 9% de los contenidos notificados por usuarios ordinarios fueron retirados, cifra que da cuenta de una caída de tres puntos porcentuales comparada con el mes anterior, que fue del 12%. Si se considera el tiempo de respuesta, un 6% de los contenidos se eliminó durante las primeras 24 horas desde la notificación, un 1% en las siguientes 48 horas y el 2% restante a lo largo de la primera semana.

En cuanto a la eficacia de la vía trusted flagger, es decir, el canal habilitado para organizaciones de confianza, el observatorio reportó que las plataformas eliminaron un 33% del contenido reportado por esta vía, lo que representa una subida de 5 puntos porcentuales con respecto al mes previo. Oberaxe también desglosó el comportamiento por plataforma: TikTok incrementó su tasa de retirada en 6 puntos, alcanzando el 96%, con el 27% de los mensajes eliminados en menos de 24 horas. Facebook eliminó más de la mitad de los comentarios denunciados, en particular a través de la vía trusted flagger, donde la tasa alcanzó el 95%. Instagram, por su parte, retiró el 37% del total de contenidos nocivos notificados, aunque solo un 5% de estos resultó eliminado por reporte de usuario común. YouTube registró una tasa de retirada del 22%, eliminando el 83% de estos mediante el canal de trusted flagger. En contraste, X presentó el índice más bajo, con apenas un 4% de los mensajes retirados, aunque el 86% de estos se removieron en el plazo de una semana.

El medio Oberaxe detalla que en el análisis temático, los mensajes hostiles hacia personas originarias del norte de África persistieron como la mayoría, concentrando el 60% de los discursos de odio detectados, sin variaciones significativas respecto a septiembre. Por otra parte, los mensajes contra la población musulmana siguieron en aumento por segundo mes consecutivo y representaron el 35% de los comentarios detectados, es decir, dos puntos más que en septiembre. La proporción de mensajes de odio contra la comunidad judía también creció, alcanzando el 8% del total registrado, una subida de un punto porcentual frente al mes anterior.

Entre los tipos de discurso de odio, aquellos que presentaron una deshumanización explícita contra personas de origen extranjero aumentaron y se consolidaron como la forma más frecuente dentro del análisis. Oberaxe resalta que se identificaron mensajes que emplean insultos, humillaciones y términos despectivos como: "a tu puto país moro de mierda", "exterminio" o "moros, hijos de puta", reflejando un lenguaje caracterizado por su agresividad explícita. De hecho, el 96% de los mensajes analizados recurrió a expresiones que "atacan, humillan o descalifican" de manera directa a personas de origen extranjero, según la descripción del observatorio.

El informe también recoge que la asociación entre migración e inseguridad ciudadana representó el 38% del discurso de odio detectado, aumentando dos puntos porcentuales frente al mes previo. Uno de los sucesos que más comentarios xenófobos y deshumanizantes generó fue la noticia sobre la investigación policial del joven detenido por una presunta agresión sexual a una menor en el barrio de Hortaleza, Madrid. Entre los mensajes identificados destacan expresiones como "castración y deportación", "fuera menas" o "fuera invasores parásitos". Episodios similares se observaron en torno a la difusión de un video en el que una persona originaria del norte de África intentaba acceder a una vía por el carril contrario, lo que provocó comentarios como "moro mierda" o "vulgar rata de cloaca", acompañados de frases irónicas: "enséñenles que invadir no está bien" o "cómo no iba a ser moro".

El impacto en redes sociales llegó también a otras noticias que vinculaban personas migrantes con la inseguridad. Destaca el caso de la agresión a un joven con discapacidad presuntamente perpetrada por varias personas extranjeras, donde la difusión del video en internet facilitó la reproducción de mensajes como: "cerdos inmigrantes", "el 90% de los magrebíes son animales que solo merecen morirse" o "deportación inmediata".

El boletín del Oberaxe apunta que durante octubre, el contexto del conflicto armado, que incluye hechos como las manifestaciones pro palestinas celebradas en Madrid y Barcelona, el regreso a España de la "flotilla" tras los acontecimientos con Israel y la incertidumbre sobre la posible retirada de Alemania del certamen de Eurovisión en caso de que se excluyera a Israel, siguió siendo, por segundo mes consecutivo, el principal detonante de discurso de odio, con un 41%. Las noticias relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina activaron mensajes que acusaban a la población palestina de actos criminales y transmitieron comentarios negativos hacia personas judías y musulmanas. Entre las expresiones detectadas figuran: "lo decía el pintor austriaco, que estos de Israel eran malos", "los moros son traicioneros" o "pobres palestinos terroristas".

En el terreno económico, el 11% del discurso de odio apareció vinculado a la noticia sobre el anuncio del Gobierno, que indicó que más de 200.000 familias no cumplían los requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según Oberaxe, comentarios destacados sugerían que los recursos públicos estaban siendo desviados a niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados presentados como supuestos beneficiarios indebidos de las ayudas sociales. Algunos textos incluidos en el análisis fueron: "me hacía pasar por mena para participar de este parasitismo" o "el dinero de los impuestos gastándose en mantener moros".

El ámbito deportivo, principalmente a raíz del enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona el 26 de octubre, también fue objeto de una mayor actividad en discurso de odio digital. Según Oberaxe, en esa ocasión, gran parte de los comentarios se dirigió a Lamine Yamal, futbolista del Barcelona, quien recibió ataques racistas y xenófobos que, a juicio del Observatorio, muestran cómo el deporte sigue siendo uno de los principales espacios donde afloran tensiones sociales y prejuicios raciales.

Las categorías de contenido ofensivo evolucionaron en octubre. Los mensajes que alentaron o justificaron violencia disminuyeron del 13% al 6% y los que alabaron atentados cayeron del 14% al 5%. Sin embargo, aumentaron los mensajes que solicitaban la expulsión de personas migrantes, que llegaron al 14% y se incrementaron en seis puntos porcentuales con respecto al mes anterior, lo que, según Oberaxe, evidencia un mayor riesgo de rechazo social y estigmatización hacia estos colectivos. Los mensajes que presentan al grupo como amenaza sumaron el 30%, lo cual representa una baja de tres puntos porcentuales en comparación a septiembre.

El informe del Oberaxe, como medio encargado del monitoreo, permite constatar que, a pesar de ciertas mejoras en las tasas de retirada por parte de las principales plataformas sociales, el volumen y la persistencia del discurso de odio dirigido a minorías étnicas y religiosas sigue presentando desafíos en la moderación, sobre todo frente al crecimiento de ciertos tipos de contenidos y la rapidez con la que se viralizan en el entorno digital.