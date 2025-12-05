Norris supera a Verstappen en los Libres de Yas Marina y golpea primero por el Mundial

Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, ocupó el monoplaza de Lewis Hamilton durante la primera sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Abu Dabi, una jornada que se caracterizó por la presencia de nueve pilotos suplentes en la pista. Según informó la plataforma noticiosa original, esta diversidad marcó el inicio de la actividad en Yas Marina y precedió a una segunda tanda dominada por el británico Lando Norris, quien se posicionó al frente del grupo y reforzó su ventaja de cara a la lucha por el título mundial.

De acuerdo con la fuente, Norris, del equipo McLaren, estableció el mejor tiempo en los ensayos del viernes con una marca de 1:23.083, superando por tres décimas de segundo al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien registró 1:23.446. El británico George Russell, representante de Mercedes, se ubicó en la tercera posición, completando así el grupo de los tres mejores de la jornada. Los resultados reflejan la competitividad existente en la última carrera del campeonato y confirman el papel protagónico de Norris al frente de la clasificación general, donde aventaja por 12 puntos a Verstappen y por 16 al australiano Oscar Piastri, su compañero de escudería.

La alternancia entre los neumáticos medios y blandos durante la sesión fue determinante para el rendimiento de los aspirantes al título. Según consignó la fuente, ni Norris, ni Verstappen ni Piastri llevaron su ritmo al límite con los compuestos intermedios, por lo que las vueltas rápidas y las posiciones en la parte alta de la tabla se definieron tras el cambio a neumáticos blandos. Si bien Norris y Verstappen capitalizaron esta estrategia, Piastri no logró adaptarse al ritmo requerido y quedó fuera de los diez primeros, en parte porque no participó en la primera tanda, cediendo su asiento al piloto novato Pato O'Ward.

En el contexto de la batalla final por el campeonato, el medio detalló que Norris amplió la diferencia con Verstappen, que en la primera sesión de ensayos había sido de apenas 8 milésimas de segundo. Al término de la segunda ronda, la brecha aumentó a tres décimas, lo que consolidó a Norris como líder de la jornada y le permitió adjudicarse el primer asalto del viernes en Yas Marina.

Las condiciones de paridad entre los equipos fueron subrayadas por la fuente, que indicó que 16 pilotos se ubicaron en un margen inferior a un segundo, con competidores de la zona media exhibiendo niveles de rendimiento elevados. Esto alimentó la impresión de una parrilla particularmente ajustada y la posibilidad de sorpresas en la carrera final.

En cuanto a los representantes españoles, Fernando Alonso, de Aston Martin, se situó en el noveno lugar con un tiempo de 1:23.708, a seis décimas de Norris. Carlos Sainz, piloto de Williams, realizó un primer intento de vuelta rápida sin resultados óptimos y centró su atención en simulaciones de tanda larga. Terminó la jornada en la decimotercera posición, siete décimas por detrás del mejor registro, según publicó la fuente.

La primera sesión estuvo encabezada también por Norris, aunque con una diferencia mínima de 8 milésimas sobre Verstappen. Esta instancia inicial no solo llamó la atención por la presencia de varios suplentes —incluyendo a Arthur Leclerc—, sino que introdujo variaciones relevantes en la configuración tradicional de las escuderías. El desarrollo de la jornada arrojó así una mezcla de expectativas en torno a lo que podría suceder durante la última prueba del calendario.

Las prácticas en Yas Marina confirmaron que la decisión sobre el campeonato se mantiene abierta. La sucesión de cambios y estrategias, combinada con la competencia entre Norris y Verstappen, prepara el escenario para una definición ajustada en la lucha por el título mundial, según reportó la fuente.