Luis de la Fuente: "Nuestro objetivo no es pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después"

El formato ampliado del Mundial 2026, que llevará partidos a ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, introduce nuevos retos logísticos y estratégicos para la selección española, según consignó la agencia EFE tras el sorteo oficial de la FIFA. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se refirió a la necesidad de adaptar la organización interna y la planificación de la plantilla para enfrentar las exigencias propias de un torneo celebrado de forma simultánea en tres países, lo que implicará extensos traslados y una agenda descentralizada.

Durante el sorteo realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., España quedó ubicada en el Grupo H, donde tendrá como rivales iniciales a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Según publicó la agencia EFE, De la Fuente expuso que la máxima prioridad no radica únicamente en superar la fase de grupos, sino que pone el foco en la gestión de todos los desafíos que siguen en la competencia. El seleccionador planteó que el gran reto se encuentra en las fases eliminatorias y en el posible enfrentamiento ante selecciones que históricamente han demostrado alto rendimiento en certámenes internacionales.

El proyecto deportivo de la selección española se estructura sobre la base de una planificación que contempla no solo el análisis de los primeros adversarios, sino que incorpora un enfoque de preparación para cada etapa subsiguiente del torneo. Según detalló EFE, el cuerpo técnico y los futbolistas trabajan con la mirada puesta en la consecución de resultados a largo plazo, equilibrando ilusión y disciplina. De la Fuente enfatizó en declaraciones recogidas por EFE que el respeto por cada rival y la preparación detallada caracterizan la mentalidad de la plantilla: “No hay nada fácil”, señaló el seleccionador, añadiendo que todo partido debe afrontarse “con mucha tranquilidad, con calma, con mucho respeto y sobre todo pensando que nuestro objetivo no es solo pasar la fase de grupos, es todo lo que viene después; y después hay otras grandísimas selecciones”.

El medio EFE remarcó que tanto los cuerpos técnicos como los responsables de la Federación Española de Fútbol avanzan en la definición de protocolos logísticos y deportivos específicos para la edición 2026. La finalidad de estas medidas apunta a reducir al máximo los efectos de los desplazamientos y el calendario apretado sobre el aspecto físico y mental de los jugadores. Este enfoque prepara al grupo para una competición que, según la agencia, exige una gestión moderna de recursos humanos y una ejecución precisa de los planes operativos.

En lo deportivo, la estrategia de De la Fuente, según reportó EFE, se fundamenta en la eliminación de la improvisación y la complacencia una vez alcanzados los primeros objetivos del campeonato. El entrenador resaltó la importancia de mantener una actitud de máxima responsabilidad y esfuerzo ante la estructura amplia de la competencia y la variedad de adversarios que impone el nuevo formato del torneo. La preparación del equipo busca que serenidad y rigor acompañen tanto el trabajo técnico como el físico, sentando las bases para una cultura de competitividad constante.

El diseño de la preparación colectiva y personal se aborda como una serie de etapas sucesivas, cada una igual de significativa para el rendimiento global. Según publicó EFE, la idea central compartida en las primeras reuniones es que la adaptación al torneo debe producirse día a día, considerando la posibilidad de avanzar hasta las rondas de mayor exigencia frente a selecciones que, de acuerdo con el historial, pueden figurar entre las más destacadas.

El plan integral elaborado por la Federación Española y el grupo de trabajo liderado por De la Fuente, según destacó el medio EFE, contempla una logística con énfasis en los detalles operativos, organización de agendas de traslado y recuperación, así como la gestión de tiempos entre partidos. Este planteo pretende neutralizar cualquier efecto adverso de las largas distancias y los cambios permanentes de sede, factores inéditos respecto al tradicional desarrollo de la Copa del Mundo en un solo país.

De acuerdo con lo consignado por EFE, De la Fuente insistió en que acceder a las rondas de eliminación directa figura como la meta inicial de un proceso cuya exigencia crece progresivamente, obligando tanto a los jugadores como al equipo técnico a sostener la máxima concentración e intensidad competitiva. El seleccionador expresó la necesidad de instalar una mentalidad orientada al respeto continuo por el adversario, complementada por la preparación permanente, como elementos centrales para alcanzar y mantener el rendimiento deseado.

La estrategia deportiva, logística y psicológica trazada por la selección española para la Copa Mundial 2026 se orienta, según confirmaron las declaraciones publicadas por EFE, a consolidar una postura de tranquilidad y rigor desde el comienzo hasta las rondas definitivas, fortaleciendo la cohesión del grupo y priorizando la preparación táctica y física frente a la ampliación y las complejidades del formato propuesto por la FIFA. El mensaje institucional y operativo busca asegurar no solo la competencia en los primeros compromisos sino también la robustez necesaria para afrontar las etapas más avanzadas de un campeonato que, en esta edición, se presenta con condicionantes logísticos y deportivos inéditos.