Los 'Premios +50 Emprende' regresan a Madrid el 10 de diciembre para apoyar proyectos de emprendedores sénior

Los organizadores han ampliado el alcance de la categoría ‘Emprendimiento Verde’ en esta edición, pasando de un solo premio a tres galardones destinados a reconocer iniciativas orientadas a la transición energética y la economía circular. La cita será el 10 de diciembre en el International Lab de Madrid, donde los 'Premios +50 Emprende' realizarán su próxima parada con la intención de promover y respaldar proyectos impulsados por profesionales sénior, según informó el medio.

Tal como publicó el medio, la VII edición de los 'Premios +50 Emprende' forma parte de una gira nacional que busca fomentar el emprendimiento entre mayores de cincuenta años. Esta iniciativa, impulsada por Savia (un proyecto de la Fundación Endesa junto a Fundación Máshumano y la productora 02:59 Films), organiza encuentros en diferentes ciudades con el objetivo de incrementar la visibilidad de este segmento de emprendedores y erradicar los prejuicios por edad en el ámbito laboral.

La gira, según detalló el medio, arrancó el 7 de octubre en Barcelona y continuó en Madrid el 21 de octubre, pasó por Sevilla el 29 de octubre y Zaragoza el 4 de noviembre. Ahora retornará a la capital antes de finalizar el recorrido el 13 de enero de 2026 en Málaga. Durante la jornada en Madrid, los asistentes podrán dar a conocer sus ideas ante un jurado especializado entre las 10:00 y las 14:00 horas en el International Lab, donde la productora 02:59 Films facilitará la grabación de presentaciones presenciales.

Quienes deseen presentar sus proyectos deberán inscribirse previamente mediante un formulario disponible en la página web de Savia. Una vez registrados, los participantes presentarán sus propuestas explicando aspectos como su nombre, edad, ciudad de residencia, motivación para emprender y una descripción del proyecto. Además, la convocatoria general para optar a los premios permanecerá abierta hasta el 16 de enero de 2026, permitiendo que cualquier persona mayor de cincuenta años interesada en el emprendimiento pueda participar enviando un video de hasta tres minutos en el que explique su propuesta y razones para iniciar este camino.

Según consignó el medio, los premios están estructurados en dos categorías principales: la general y la categoría 'Emprendimiento Verde'. Cada categoría contemplará un primer premio de 10.000 euros, un segundo de 5.000 euros y un tercero de 1.500 euros, sumando un total de 33.000 euros en metálico para los ganadores de ambas modalidades.

Además, los seleccionados recibirán un paquete de apoyo valorado en 20.000 euros en servicios y formación proporcionados por entidades colaboradores como 50 PRO, Arrabe Integra, Tquity, Revista Emprendedores y Datahack. Este respaldo cubre asesoramiento empresarial, formación especializada y acompañamiento estratégico, con enfoque en potenciar el uso de inteligencia artificial para la innovación y la optimización de procesos empresariales.

La organización de los 'Premios +50 Emprende' ha subrayado, según reportó el medio, el carácter de plataforma de visibilidad para los mayores de 50 años que impulsan ideas innovadoras o buscan consolidar nuevos modelos de negocio. El objetivo de los premios no se limita al reconocimiento económico: aspira también a propiciar oportunidades de formación, acceso a asesoría técnica especializada y asesoramiento estratégico, contribuyendo con ello al fortalecimiento de una cultura de emprendimiento inclusivo en España.

El medio detalló que estos galardones representan una de las convocatorias más relevantes del país en materia de emprendimiento sénior y siguen ganando impulso a través de alianzas y colaboraciones con expertos y organizaciones del sector. El evento de Madrid permitirá a los candidatos interactuar de manera directa con representantes del jurado y recibir apoyo audiovisual que facilite la exposición de sus propuestas en el entorno digital y ante la comunidad emprendedora.

La edición actual también marca un avance en la promoción de proyectos de impacto ambiental, con la expansión de la categoría verde y la repartición de premios equivalentes a los de la categoría general, favoreciendo la participación de quienes aborden temáticas relacionadas con sostenibilidad, energías renovables y reutilización de recursos.

Según publicó el medio, la inscripción y la entrega de videos permiten a los organizadores evaluar la diversidad de propuestas procedentes de diferentes puntos de España, reflejando el interés creciente de los profesionales sénior en acceder a nuevas oportunidades empresariales, fortalecer capacidades y contribuir a la innovación desde una perspectiva intergeneracional. La gira y los premios buscan, a través de estos mecanismos, fomentar una percepción más inclusiva y equitativa del emprendimiento a nivel nacional.