La ONU pide a Tanzania que "garantice las libertades" de cara a las protestas por el Día de la Independencia

Magango, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advirtió que la opacidad gubernamental en torno a las víctimas y personas desaparecidas tras la represión de las protestas puede minar la confianza social y aumentar la tensión en Tanzania. Este señalamiento surge mientras organismos internacionales reiteran la preocupación por el aumento del control estatal y el refuerzo de medidas restrictivas hacia la sociedad civil en las ciudades del país, especialmente ante las manifestaciones previstas para este 9 de diciembre, en coincidencia con el Día de la Independencia. Según informó Europa Press, la ONU solicitó al gobierno tanzano la garantía plena de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho a la reunión pacífica en este contexto marcado por la represión de movilizaciones poselectorales.

Europa Press detalló que las autoridades tanzanas han prohibido toda protesta nacional vinculada a la conmemoración del Día de la Independencia, decisión que la ONU calificó de “amplia y desproporcionada” a través de su portavoz. Las solicitudes del organismo internacional incluyen la necesidad de que el ejecutivo emita instrucciones claras a las fuerzas de seguridad para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía y evitar el uso de fuerza contra reuniones pacíficas. Además, la regulación internacional fue recordada por Magango, quien subrayó que el uso de armas de fuego debe reservarse como último recurso, limitado a situaciones donde exista un peligro inminente de muerte o lesiones graves.

De acuerdo con Europa Press, la represión de las protestas posteriores a las elecciones generales del 29 de noviembre dejó cientos de muertos y miles de personas arrestadas, incluyendo académicos, líderes políticos y miembros de organizaciones de la sociedad civil. La ONU resaltó casos en los que individuos fueron detenidos por agentes armados no identificados, lo que agrava la preocupación internacional sobre actos de represión estatal y detenciones arbitrarias en el país africano.

El medio consignó que el equipo de derechos humanos de Naciones Unidas ha detectado la implementación de controles adicionales sobre las comunicaciones digitales junto con el aumento de la vigilancia física, lo que ha elevado la presión sobre la sociedad civil y sobre voces opositoras en Tanzania. Las restricciones se han intensificado en particular en los principales centros urbanos, generando inquietud por el debilitamiento de garantías políticas y la merma de la participación pública en los procesos estatales. La prohibición de manifestaciones relacionadas con el Día de la Independencia agrupa estas preocupaciones e ilustra el endurecimiento de políticas de control social, sostuvo Magango según citó Europa Press.

Respecto a la represión durante y después de los comicios de noviembre, Europa Press reportó que Amnistía Internacional contabilizó al menos cien personas muertas, mientras que Chadema, el principal partido opositor, sitúa la cifra por encima del millar. Además, se informó que alrededor de 300 personas fueron acusadas de delitos relativos a traición y conspiración. Magango alertó mediante declaraciones recogidas por el medio europeo acerca del incremento de la censura y de la presión policial sobre grupos de la oposición política tras la jornada electoral y en vísperas de nuevas protestas.

Europa Press también recogió la postura de la presidenta Samia Suluhu Hassan, quien interpretó los disturbios como un movimiento planificado con la intención de derrocar a su gobierno. Según las palabras de la mandataria, “Lo que ocurrió fue un evento fabricado y quienes lo planearon estaban decididos a derrocar nuestro gobierno. Esto no fue un accidente. Quienes lo organizaron pretendían derrocar a nuestro Estado”. La victoria electoral de Suluhu Hassan fue considerada abrumadora, aunque la Unión Africana expresó dudas sobre la transparencia y regularidad de los resultados, lo que alimentó el clima de movilización y confrontación política.

Por su parte, la ONU hizo énfasis en la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria, como indicaron las cifras de arrestos que se remontan a mediados de noviembre, según publicó Europa Press. Se reclamaron investigaciones eficaces, imparciales, independientes, exhaustivas, rápidas y transparentes acerca de las denuncias de muertes, desapariciones y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, recordando que cualquier comisión de investigación oficial debe incorporar garantías sólidas para quienes provean información, protegiéndolos de represalias o nuevas detenciones arbitrarias.

La creación de una comisión investigadora fue reconocida por la ONU como un paso relevante, pero subrayando la necesidad de ajustarse a los estándares internacionales en todos sus procedimientos. El despliegue adicional de efectivos de seguridad, tanto visibles como mediante el control de redes y plataformas digitales, sigue bajo observación del Alto Comisionado y otros organismos internacionales, dado su potencial impacto sobre la transparencia, el pluralismo y el ejercicio de derechos políticos. Tal como resumió Europa Press, la situación previa a las protestas del 9 de diciembre refleja un entorno caracterizado por elevada tensión social, reforzamiento del aparato estatal de control y un debate internacional sobre el acceso efectivo a la participación ciudadana y el respeto a las libertades fundamentales en Tanzania.