La matriz de Foxconn logra una facturación récord hasta noviembre de 198.000 millones

Hon Hai Precision Industry, matriz de Foxconn Technology Group, compañía taiwanesa que colabora con multinacionales como Apple y Nvidia, alcanzó una cifra de negocio operativa de 7,24 billones de dólares taiwaneses (198.070 millones de euros) en los once primeros meses del año, lo que supone un avance anual del 16,6% y un nuevo récord para la empresa.

Según las cifras publicadas por la compañía, en el mes de noviembre los ingresos aumentaron un 25,5% anual, aunque disminuyeron un 5,7% respecto de octubre, hasta los 844.276 millones de dólares taiwaneses (23.097 millones de euros).

De cara al último trimestre del año, la compañía destacó que los envíos de racks para servidores de IA "siguen aumentando", y los productos de TIC se encuentran en temporada alta en la segunda mitad del año.

De este modo, la previsión para el cuarto trimestre "es mejor que la del mes pasado", con un rendimiento general prácticamente en línea con las expectativas del mercado, aunque la multinacional advierte de la necesidad de seguir de cerca el impacto de la situación política y económica mundial y las fluctuaciones del tipo de cambio.

EuropaPress

