La comisión sobre vacunas de los CDC retira la recomendación de vacunar de hepatitis B a recién nacidos en EEUU

Las modificaciones en la burocracia de la salud pública de Estados Unidos incluyeron el nombramiento de Jim O'Neill, quien asumió el mando de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tras la salida de Susana Monarez. El Gobierno acusó a Monarez de mentir después de sus denuncias sobre presiones para respaldar mensajes contrarios a las vacunas. Esta reorganización llevó a la implementación de un nuevo enfoque en la vacunación contra la hepatitis B en recién nacidos, según informó NBC News.

De acuerdo con NBC News, la comisión sobre vacunas de los CDC decidió este viernes poner fin a la recomendación de administrar la vacuna contra la hepatitis B a todos los recién nacidos en Estados Unidos, una postura que se había mantenido inalterada desde 1991. Habitualmente, el protocolo contemplaba tres dosis de la vacuna: una inicial durante las primeras 24 horas de vida, la segunda al cumplirse entre uno y dos meses y la última entre los seis y 18 meses. El nuevo lineamiento establece que la primera inmunización podrá postergarse hasta los dos meses en casos específicos y bajo supervisión médica, particularmente si la madre resultó negativa en la prueba de hepatitis B. En contraste, para los bebés nacidos de madres con diagnóstico positivo, los CDC mantienen la recomendación de administrar la primera dosis en las 24 horas posteriores al parto, dado que la transmisión vertical del virus puede producirse en ese periodo, reportó NBC News.

El medio NBC News explicó que la decisión de alterar el calendario de la vacuna contra la hepatitis B surge en un contexto de cambios políticos y controversias en torno a las políticas públicas de inmunización. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien ha expresado posiciones críticas respecto a la efectividad de varias vacunas, destituyó en junio a 17 integrantes de la comisión de vacunas, citando "conflicto de intereses", y designó como reemplazos a figuras alineadas con las posturas promovidas por la administración de Donald Trump.

NBC News consignó además que la Casa Blanca justificó los reemplazos y la reestructuración aludiendo a un compromiso con la restauración de la confianza y la credibilidad en los CDC. Karoline Leavitt, portavoz oficial, afirmó que "el presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión". La Casa Blanca adujo que Donald Trump y Kennedy comparten la orientación de aumentar la transparencia institucional alrededor del proceso de toma de decisiones en materia de salud pública.

El historial público de Kennedy sobre las inmunizaciones ha sido ampliamente difundido, incluyendo declaraciones en las que calificó la vacuna contra la COVID-19 como "la más letal jamás fabricada". Según detalló NBC News, Kennedy también ha respaldado tesis sin fundamento acerca de una supuesta relación entre las vacunas y el autismo. Estas posturas han sido reiteradas en diversos espacios y forman parte del debate nacional sobre las políticas de vacunación.

Frente a la decisión reciente, los CDC aclaran que solo en los nacimientos en los que se verifique que la madre no porta el virus de la hepatitis B se habilita el aplazamiento de la primera dosis, que podrá administrarse en cualquier momento antes del segundo mes de vida bajo seguimiento profesional. Los profesionales de la salud y las familias deberán documentar esa decisión conforme a lo estipulado en los nuevos lineamientos. En el resto de los casos, especialmente si la madre es portadora de hepatitis B, la inmunización precoz sigue siendo la indicación oficial, informó NBC News.

Con el cambio, Estados Unidos abandona una recomendación de tres décadas que buscaba frenar la propagación del virus desde el nacimiento, estrategia que, según información previa citada por NBC News, permitió reducir las tasas de hepatitis B infantil en el país. El virus de la hepatitis B puede transmitirse principalmente a través de fluidos corporales, sangre o durante el parto, y la administración inmediata de la vacuna en las primeras horas de vida se había considerado una medida preventiva clave.

El debate sobre la pertinencia de modificar el calendario de vacunación involucra tanto argumentos médicos como opiniones políticas y sociales. NBC News recordó que tras la llegada de la administración de Donald Trump y el liderazgo de Kennedy en el área de salud, las revisiones a las políticas vacunales han sido objeto de controversia pública y de debate en la comunidad científica. Los expertos consultados por el propio medio han expresado preocupación sobre el posible impacto de estos cambios en la cobertura inmunológica infantil y en la salud pública general.

El panel asesor de los CDC, al anunciar la actualización de los protocolos, indicó que los médicos deberán informar adecuadamente a los padres y responsables legales sobre los riesgos y beneficios de ambos esquemas, asegurando que el seguimiento y la vigilancia epidemiológica continuarán como parte de las directrices federales, de acuerdo con el reporte de NBC News.