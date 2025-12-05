Agencias

Israel finaliza su operación 'Cinco Piedras' tras diez días de incursiones en el norte de Cisjordania

Guardar

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el fin de su operación 'Cinco Piedras', lanzada hace diez días en el norte de Cisjordania en el marco del repunte de sus incursiones durante los últimos meses, que se habría saldado con la muerte de seis "terroristas" y la incautación de fondos presuntamente destinados a la "financiación del terrorismo".

"La operación 'Cinco Piedras' en el norte de Samaria --nombre bíblico de la parte norte de Cisjordania-- ha sido completada", ha manifestado, antes de destacar que los militares "eliminaron a seis terroristas, arrestaron a decenas de personas buscadas e interrogaron a decenas de sospechosos adicionales".

Asimismo, ha añadido que "cientos de miles de shekels destinados a financiar actos terroristas fueron incautados junto con decenas de armas, incluidas pistolas, rifles, fusiles de asalto, municiones y armas blancas" durante la operación, que incluyó "más de 30 bombardeos".

El Ejército ha subrayado además que durante las operaciones fueron destruidas las viviendas de "dos terroristas" y ha agregado que las mismas buscan "preservar la libertad de acción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y evitar que el terrorismo se asiente en la región".

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UNICEF alerta de que más de 15 millones de niños necesitan ayuda urgente por la "emergencia silenciosa" en Sudán

Miles de familias sudanesas enfrentan desplazamiento, hambre y enfermedades por el conflicto, mientras la ayuda internacional resulta insuficiente ante el colapso del sistema de salud y la falta de recursos para responder a una de las peores crisis humanitarias

UNICEF alerta de que más

Ucrania confirma contactos con Witkoff tras la cita de Moscú y asegura que el plan de paz sigue abierto

El ministro Andri Sibiga destacó avances tras la reunión de Moscú, al tiempo que aseguró que Estados Unidos solicita a Kiev mantener el diálogo y evaluar en conjunto los próximos pasos para alcanzar una solución negociada al conflicto

Ucrania confirma contactos con Witkoff

Hezbolá acusa al Gobierno de "hacer concesiones" a Israel al nombrar a un representante en las conversaciones

Hezbolá acusa al Gobierno de

Blanca Pons reivindica a un Sorolla "infatigable y concienzudo" en el primer catálogo razonado del artista de 1073 obras

La bisnieta del pintor valenciano presenta en el Museo del Prado la primera recopilación exhaustiva de los inicios del creador, un trabajo monumental de registro e investigación que revela cerca de dos mil piezas inéditas en español e inglés

Blanca Pons reivindica a un

Ascienden a 42 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, tras confirmarse el caso de Alicante

El Ministerio de Igualdad confirma una nueva víctima mortal en Alicante, suma una hija huérfana más y eleva la cifra histórica a 1.337 casos desde 2003, mientras refuerza recursos de urgencia y asistencia jurídica a víctimas

Ascienden a 42 las mujeres