Israel finaliza su operación 'Cinco Piedras' tras diez días de incursiones en el norte de Cisjordania

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el fin de su operación 'Cinco Piedras', lanzada hace diez días en el norte de Cisjordania en el marco del repunte de sus incursiones durante los últimos meses, que se habría saldado con la muerte de seis "terroristas" y la incautación de fondos presuntamente destinados a la "financiación del terrorismo".

"La operación 'Cinco Piedras' en el norte de Samaria --nombre bíblico de la parte norte de Cisjordania-- ha sido completada", ha manifestado, antes de destacar que los militares "eliminaron a seis terroristas, arrestaron a decenas de personas buscadas e interrogaron a decenas de sospechosos adicionales".

Asimismo, ha añadido que "cientos de miles de shekels destinados a financiar actos terroristas fueron incautados junto con decenas de armas, incluidas pistolas, rifles, fusiles de asalto, municiones y armas blancas" durante la operación, que incluyó "más de 30 bombardeos".

El Ejército ha subrayado además que durante las operaciones fueron destruidas las viviendas de "dos terroristas" y ha agregado que las mismas buscan "preservar la libertad de acción de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y evitar que el terrorismo se asiente en la región".

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.