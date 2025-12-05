Agencias

Israel anuncia el derribo de un dron cargado de armas que cruzó la frontera desde Jordania

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la desarticulación de un supuesto intento de tráfico de armas a través de la frontera con Jordania con el uso de un dron, un suceso sobre el que por ahora no hay detalles y en torno al cual las autoridades jordanas no se han pronunciado.

"El centro de vigilancia y control aéreo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificó durante la noche del jueves (...) un dron que cruzó la frontera oriental y penetró en territorio del Estado de Israel, en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", ha dicho en un comunicado.

Así, ha manifestado que los militares "impidieron este intento de contrabando" y "localizaron y confiscaron el dron, que portaba nueve pistolas y un gran número de cartuchos". "Las armas fueron entregadas a las fuerzas de seguridad para su procesamiento", ha zanjado.

Israel ha asegurado durante los últimos meses que sus fuerzas han interceptado decenas de drones cargados con armas tras cruzar la fronteras desde Egipto y Jordania, con la mayoría de los casos detectados desde el primer país, en lo que describe como intentos de grupos armados palestinos de obtener armamento.

EuropaPress

