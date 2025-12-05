Hezbolá acusa al Gobierno de "hacer concesiones" a Israel al nombrar a un representante en las conversaciones

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha acusado al Gobierno libanés de "hacer concesiones" a Israel al nombrar a un representante civil en las conversaciones directas que se llevan a cabo en el marco del mecanismo de supervisión del alto el fuego alcanzado hace poco más de un año.

"Permitir que el Estado implemente el acuerdo y participe, con un representante civil, en el mecanismo de alto el fuego es un error. Han hecho una concesión gratuita, y esta concesión no cambiará en nada la posición del enemigo, su agresión ni su ocupación", ha señalado, según ha recogido el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Qasem ha afirmado que esta postura es "un error más" que "se suma" a su decisión de "recuperar el monopolio de las armas" y ha argumentado que el nombramiento representa una "clara violación de todas las declaraciones que estipulaban la inclusión de cualquier civil en el trabajo" del mecanismo de supervisión.

"Nadie en el mundo puede impedir que el partido posea capacidades defensivas", ha reiterado, en alusión al proceso de desarme propuesto por Estados Unidos, agregando que plegarse a las demandas de Israel es como "perforar el casco de un barco" y pretender que no se hunda.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, ha defendido este viernes tras reunirse con una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que las negociaciones en el marco del mecanismo no buscan "complacer a la comunidad internacional", sino que son "en interés de Líbano".

"Estas negociaciones tienen como objetivo principal detener las hostilidades que Israel lleva a cabo en territorio libanés, asegurar la liberación de prisioneros, establecer un calendario para la retirada de los territorios ocupados y resolver los puntos de discordia a lo largo de la 'Línea Azul'", ha argumentado.

Aoun, que ha definido como "un nuevo capítulo" el nombramiento del exembajador Simon Karam como representante de la delegación libanesa, ha enfatizado que las autoridades esperan que las negociaciones "den resultados positivos".

Asimismo, ha elogiado los esfuerzos de las Fuerzas Armadas libanesas, desplegadas al sur del río Litani desde el primer día del acuerdo de alto el fuego para confiscar armas, registrar túneles o retirar municiones, entre otras obligaciones.

"El Ejército no ha podido completar su despliegue al sur del río Litani debido a la continua ocupación israelí de las zonas fronterizas libanesas. Sin embargo, esto no le ha impedido seguir cumpliendo sus labores y hacer cumplir la resolución 1701 en zonas geográficamente extensas, muchas de las cuales son de difícil acceso, lo que requiere un tiempo y esfuerzo considerables", ha agregado.

Esto se produce después de que en la víspera el ministro de Información libanés, Paul Morcos, confirmase una nueva reunión directa con representantes israelíes el próximo 19 de diciembre en el marco del mecanismo de supervisión del alto el fuego.

Un primer encuentro se llevó a cabo entre la delegación israelí --encabezada por el director de política exterior del Consejo de Seguridad, Uri Resnick-- y la libanesa --liderada por el citado Karam-- en la ciudad libanesa de Naqura, donde está el cuartel general de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL).

A la reunión también asistió la enviada especial adjunta de Estados Unidos para Oriente Próximo, Morgan Ortagus. La fuerza de paz de Naciones Unidas en Líbano ha documentado recientemente más de 10.000 violaciones israelíes del alto el fuego alcanzado a finales de noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá.