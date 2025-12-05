Agencias

Euroairlines firma un acuerdo con AccesRail para vender billetes combinados con transporte terrestre

La compañía española de distribución aérea Euroairlines ha firmado un acuerdo con AccesRail a través del que ofrecerá billetes combinados de avión y tren.

Por el momento, Euroairlines ofrecerá billetes de tren en España e Italia (Renfe y Trenitalia) pero en las próximas semanas irá incorporando otros mercados.

En España, los viajeros pueden combinar su vuelo con trayectos operados por Renfe hacia ciudades como Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, Málaga, Pamplona, Sevilla, Valencia o Zaragoza.

En Italia, la alianza facilita enlaces entre vuelos y rutas ferroviarias desde el Aeropuerto de Fiumicino y Roma Termini hasta ciudades como Bolonia, Florencia, Génova, Milán, Nápoles o Venecia.

El consejero delegado de Euroairlines, Antonio López-Lázaro, ha indicado que esta colaboración refuerza la apuesta por la intermodalidad y aumenta la flexibilidad del pasajero.

"Este acuerdo nos permite llegar a lugares donde el avión no llega, gracias a la conectividad ferroviaria, y mejora las opciones de viaje de los pasajeros", ha añadido.

