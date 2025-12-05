El Real Madrid muestra su "satisfacción" por la resolución del TS respecto a los derechos audiovisuales

La sentencia emitida por el Tribunal Supremo no solamente impactó al Real Madrid, sino que también repercutió de forma directa en numerosos clubes de Segunda División, quienes, en conjunto, dejaron de recibir casi 88 millones de euros tras la aplicación de la fórmula transitoria para la distribución de los ingresos televisivos, según publicó Europa Press. El máximo tribunal español decidió anular la fórmula temporal aplicada por LaLiga para el reparto de los derechos audiovisuales correspondientes a la temporada 2015-2016 y, como consecuencia, ordenó a la organización una indemnización de aproximadamente 8,8 millones de euros en favor del Real Madrid.

De acuerdo con Europa Press, la decisión judicial se remonta al recurso presentado por el club madrileño que cuestionó la legalidad de los cambios introducidos por LaLiga en sus estatutos, específicamente en una disposición adicional que alteraba el esquema de distribución de los ingresos audiovisuales independientemente de la normativa estatal vigente. El Real Madrid, presidido por Florentino Pérez, argumentó que la nueva fórmula vulneraba la legislación existente, la cual establecía que el 60% correspondía a equipos de Primera División y el 40% a los de Segunda, debiendo repartir dicho porcentaje de manera equitativa entre los clubes de cada categoría.

El fallo del Supremo ratificó la interpretación defendida por el Real Madrid y desestimó íntegramente el recurso interpuesto por LaLiga, respaldando así también el criterio que anteriormente había sostenido la Audiencia Nacional, según reportó Europa Press. La sentencia declaró nula la Disposición Adicional Segunda de los estatutos de LaLiga y subrayó que la repartición de los ingresos confeccionada para la campaña 2015-2016 carecía de respaldo legal. El medio Europa Press detalló que el Real Madrid expresó su conformidad con el veredicto mediante un comunicado oficial en el que insistió en que tanto la entidad blanca como diversos equipos de Segunda División resultaron perjudicados por la decisión impugnada, al tiempo que remarcó la importancia de la sentencia como precedente en materia de transparencia y legalidad en la gestión de los derechos audiovisuales.

Entre los clubes directamente afectados, Europa Press enumeró al Alavés, Albacete, Córdoba, Elche, Girona, Huesca, Leganés, Mallorca, Osasuna, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza, quienes experimentaron una reducción de los fondos recibidos por concepto de ingresos televisivos debido a la medida transitoria implementada.

LaLiga, según reflejó Europa Press, defendió su actuación en un comunicado en el que argumentó que la disposición anulada tuvo carácter temporal y respondió a un vacío normativo existente antes de la promulgación del Real Decreto-ley 5/2015. A juicio de la organización, el fallo del Tribunal Supremo no alteró el modelo actual de reparto, ni exigió la revisión de las distribuciones realizadas durante la temporada 2015-2016, sino que se limitó a declarar nula una previsión estatutaria puntual que solo pretendía solucionar una coyuntura regulatoria.

Respecto al régimen en vigor tras el Real Decreto-ley 5/2015, LaLiga señaló, según recogió Europa Press, que el sistema vigente asigna el 90% de los ingresos audiovisuales a los clubes de Primera División y el 10% a los clubes de Segunda, determinando las cuotas individuales en función del rendimiento deportivo. Además, la organización recordó que este método de distribución se implementa de manera continuada desde la temporada 2015-2016 y sirve de base para el reparto en las temporadas posteriores. LaLiga insistió en que el litigio judicial solo involucró al Real Madrid, ya que ninguna otra entidad de Primera o Segunda División optó por la vía judicial para impugnar los acuerdos de reparto avalados por las correspondientes asambleas de clubes.

Según consignó Europa Press, la organización puso de manifiesto que los cambios estatutarios y los acuerdos económicos relativos a la campaña estudiada obtuvieron el respaldo institucional de los clubes de ambas divisiones. En su comunicado, LaLiga afirmó que actuó siguiendo criterios de transparencia y conforme a derecho, justificando la adopción de la fórmula transitoria como un mecanismo necesario para garantizar la continuidad operativa y evitar efectos negativos en la competición.

Europa Press precisó que, pese a la decisión del Supremo, la sentencia no incluye una orden de devolución de las cantidades previamente asignadas ni exige modificar los acuerdos económicos establecidos en ese ejercicio. La entidad subrayó que su principal objetivo institucional es garantizar la integridad, la igualdad y la estabilidad de la competición, asegurando que la distribución de los recursos audiovisuales se mantenga previsible y equilibrada en cada periodo.

El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de acuerdo a Europa Press, enfatizó la necesidad de observar escrupulosamente los procedimientos y los límites legales en todas las decisiones de relevancia económica adoptadas dentro de la estructura de los clubes de fútbol españoles. Asimismo, la resolución remarcó el deber de transparencia y cumplimiento normativo respecto a la explotación y distribución de los ingresos derivados de los derechos televisivos.

Según divulgó Europa Press, LaLiga descartó que la resolución judicial comporte repercusiones directas sobre otros clubes o suponga una revisión global del modelo de reparto correspondiente a la temporada afectada. La organización consideró que la sentencia afecta únicamente a un aspecto estatutario puntual y que no genera consecuencias en la estructura general del sistema de distribución actualmente vigente.

El Real Madrid, de su lado, recalcó que tanto la propia entidad como los clubes de Segunda División mencionados en la sentencia experimentaron un perjuicio debido a un reparto de fondos que consideran carente de sustento legal. A juicio del club blanco, la sentencia del Supremo constituye un hito que refuerza la necesidad de aplicar la legislación vigente y la transparencia exigida en esta industria.

Europa Press contextualizó el conflicto dentro del marco de las diferencias históricas entre el Real Madrid y el bloque representado por LaLiga en el debate sobre la mejor fórmula legal y equitativa para el reparto de fondos provenientes de los derechos televisivos. El medio señaló que esta disputa evidencia la existencia de tensiones continuadas en torno a la regulación económica del fútbol profesional español y la importancia de diseñar modelos ajustados a la legalidad para la asignación de los recursos que surgen de la explotación audiovisual.

De acuerdo con la crónica elaborada por Europa Press, la posición de LaLiga sostiene que, en todo caso, las soluciones transitorias ideadas para la temporada en litigio respondieron a la necesidad de mantener la viabilidad y el equilibrio competitivo, sin que ningún otro club haya interpuesto demandas judiciales similares. El Tribunal Supremo, según la información difundida por el medio, cerró este capítulo litigioso entre el Real Madrid y la organización que rige el fútbol profesional español, subrayando la necesidad de ajustarse a la legalidad y velar por la transparencia en la administración y distribución de los recursos generados por los derechos audiovisuales.