El lateral inglés Alexander-Arnold no coge el tren del Real Madrid

En menos de una hora sobre el césped de San Mamés, el defensa inglés Trent Alexander-Arnold registró su actuación más productiva desde su llegada al Real Madrid: acumuló tres pases clave, un 84 por ciento de precisión en distribución y asistió a Kylian Mbappé en el primer gol. Todo ello, antes de verse obligado a dejar el campo al minuto 55 tras sufrir una lesión muscular en el cuádriceps que podría dejarlo fuera de competencia hasta febrero, según informó el medio que recoge estos datos.

El encuentro entre el Real Madrid y el Athletic Club terminó con victoria visitante por 0-3, pero el foco de atención se centró en el estado físico de Alexander-Arnold, quien ya ha pasado por problemas musculares desde su aterrizaje en el club blanco, detalló la fuente. El lateral derecho, fichado este verano procedente del Liverpool FC, llegó con la expectativa de ocupar un puesto carente de alternativas fiables en los últimos años, dominado tradicionalmente por Dani Carvajal.

Durante el partido en Bilbao, Alexander-Arnold destacó especialmente por su impacto ofensivo: además de la asistencia a Mbappé en el primer tanto, completó siete pases largos de diez intentados, una cifra que subraya su habitual tendencia a buscar desplazamientos de media y larga distancia, particularmente visible en los últimos tres encuentros previos: 17 envíos ante Elche, 10 frente al Girona y los 7 en San Mamés, tal como recogió el medio que describe el desempeño del inglés.

La contribución ofensiva del jugador también incluyó siete centros al área, dos de los cuales encontraron destinatario. Entre esas acciones, sobresalió un envío preciso a Mbappé, quien a su vez cedió a Eduardo Camavinga para marcar el segundo gol madridista tras una jugada colectiva donde Alexander-Arnold ocupó un papel relevante, de acuerdo con la crónica del partido.

En el aspecto defensivo, las exigencias fueron menores porque el Athletic Club ejerció poca presión por la banda; Alexander-Arnold solo fue desbordado una vez y ganó uno de los dos duelos disputados. Según los datos publicados, se mantuvo activo en campo contrario durante una parte importante de su tiempo en cancha.

El historial reciente del internacional inglés muestra dificultades para encadenar varias titulares consecutivas desde su llegada al campeonato español. Los problemas físicos han sido una constante: tras iniciar la temporada como titular ante Osasuna y Mallorca, sufrió una lesión en los isquiotibiales el 16 de septiembre que le apartó de las listas de convocados durante siete encuentros. Su regreso se produjo el 4 de noviembre, en el estadio de Anfield, aunque solo pudo disputar diez minutos, según consignó el medio.

Con la baja de Carvajal, Alexander-Arnold volvió a sumar minutos consecutivos en cuatro partidos a partir del encuentro frente al Elche, completando todos los minutos disponibles hasta su nueva lesión muscular. De acuerdo con las estimaciones iniciales, este último percance podría impedirle jugar al menos hasta el mes de febrero, lo que supone un nuevo obstáculo en su proceso de adaptación al Real Madrid, tal como informó la misma fuente.

La razón principal por la que el Real Madrid apostó por su fichaje fue la capacidad técnica y el golpeo de balón del lateral inglés, aunque existían algunas dudas sobre su nivel en facetas defensivas. Esto se ha visto parcialmente reflejado en lo que va de temporada, donde los desajustes físicos han condicionado su rendimiento y continuidad como titular, según los análisis recogidos por el medio.

El balance ofensivo de Alexander-Arnold en la liga española incluye una media de 1,1 pases clave por partido en los diez encuentros disputados, cifra que triplicó en su última actuación antes de la lesión, según detalló el medio. El jugador aún no logra establecerse como titular indiscutible debido a las lesiones recurrentes, lo que impide que el técnico pueda contar con regularidad con él para mantener una línea defensiva estable.

Mientras tanto, la apuesta del club por reforzar con Alexander-Arnold una posición debilitada en los últimos años encuentra nuevos obstáculos que ponen a prueba tanto la paciencia del cuerpo técnico como la del propio futbolista. Los servicios médicos del club aún no han dado un pronóstico definitivo sobre el tiempo exacto de recuperación, aunque las previsiones iniciales no auguran un regreso inmediato. Según datos y reportes del medio citado, la falta de continuidad sigue marcada por la alternancia entre buenas actuaciones fugaces y lesiones que frenan su progresión desde el verano pasado.

El seguimiento a su evolución física se mantiene como uno de los temas clave dentro del vestuario y entre la afición blanca, que sigue esperando que Alexander-Arnold pueda consolidarse en el lateral derecho del Real Madrid.