El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos y avanza hacia los 16.800 puntos (+0,3%) en la apertura

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este viernes, la última de la semana, con una subida del 0,26%, lo que le ha permitido mantener la cota psicológica de los 16.700 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 16.789,5 enteros hacia las 9.00 horas.

A punto de cerrar el ejercicio, el selectivo madrileño acumula una revalorización del 44% en lo que va de 2025.

En el ámbito empresarial español, CaixaBank ha ejecutado el 7,25% de su programa de recompra de acciones durante la segunda semana desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros.

Por su parte, el consejo de administración del grupo helvético Six, operador de las Bolsas suiza y española, ha nombrado a André Helfenstein como nuevo presidente, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de enero.

Bajo el plano 'macro', el precio de la vivienda libre se disparó un 12,8% en el tercer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acciona Energía (+1,31%), Bankinter (+1,1%), Acerinox (+0,93%) y Telefónica (+0,88%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Naturgy (-0,8%), Repsol (-0,8%) y Logista, cuyas acciones cedían un 0,34%.

El resto de los selectivos europeos abría la sesión bursátil de hoy en terreno positivo. En concreto, París subía un 0,29%, Francfort un 0,27%, Milán un 0,23% y Londres un 0,16%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,1% hasta situarse en 63,30 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ligero descenso del 0,03% que lo llevaba a alcanzar los 59,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1670 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,250%.

EuropaPress

