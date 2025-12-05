El Ejército israelí "neutraliza a un terrorista" y detiene a otros en una redada en el norte de Cisjordania

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha "neutralizado" a un palestino al que ha acusado de terrorismo durante una operación conjunta con otras fuerzas de seguridad en la ciudad de Qalqilya, en el norte de Cisjordania.

"Durante la operación, las fuerzas del Ejército israelí abrieron fuego y neutralizaron a un terrorista que representaba un peligro para las fuerzas y les lanzó un objeto sospechoso", ha declarado en un comunicado difundido a través de la red social X, sin precisar más detalles del fallecido.

En el operativo han participado, además de tres batallones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y efectivos de distintos cuerpos policiales y en él se han detenido a "varios terroristas" que han sido trasladados al Shin Bet, la Inteligencia interna israelí.

Además, las tropas han asegurado que durante la extensa jornada "registraron cientos de ubicaciones y confiscaron diversos medios de combate, entre ellos armas M16, un cañón y decenas de balas".

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.