Asfura, candidato apoyado por Trump, pide "serenidad" a medida que avanza el escrutinio en las presidenciales

“Nuestra prioridad debe ser mantener la estabilidad del país por encima de cualquier ambición personal”, declaró Nasry Asfura durante una intervención transmitida en redes sociales, según consignó el medio. Asfura, quien se postula por el Partido Nacional y cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, instó a sus seguidores a actuar con calma y a esperar por los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta propuesta de mesura surge mientras el escrutinio de las elecciones presidenciales en Honduras sigue en curso y se registra una diferencia mínima respecto a su principal contrincante, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias, al momento del último recuento Nasry Asfura lidera la votación con el 40,21% de los apoyos, antecediendo a Salvador Nasralla, quien alcanza el 39,5%. La diferencia se mantiene en torno a los 20.000 votos, lo que ha provocado expectativas crecientes y cierta tensión en el ambiente político hondureño. Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), figura en el tercer lugar, captando el 19,29% de los sufragios, según detalló el medio sobre los primeros resultados parciales.

Según reportó la fuente original, Asfura resaltó en sus declaraciones el nivel de participación y el comportamiento democrático de la ciudadanía hondureña y agradeció el compromiso de la población “con la libertad” y su civismo demostrado durante la jornada electoral. El candidato subrayó que su postura se ha caracterizado por la firmeza y la claridad, evitando “ataques” o declaraciones que agraven la incertidumbre. “Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre”, enfatizó Asfura en el mensaje citado por el medio.

A lo largo de su pronunciamiento, Asfura reiteró el llamado a que sus simpatizantes “sigan adelante con fe” y permanezcan tranquilos hasta que el máximo órgano electoral anuncie los resultados finales. Insistió en que el proceso democrático requiere paciencia y confianza en las instituciones, apelando tanto a la serenidad como a la unidad nacional con el objetivo de “darle a nuestra gente más oportunidades y un futuro mejor”.

El medio atribuye al apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un valor significativo en la postulación de Asfura y en la atención internacional que han recibido estas elecciones. El respaldo estadounidense ha situado el proceso electoral hondureño bajo un escrutinio global, destacando la competencia cerrada entre los candidatos mayoritarios.

El avance lento del escrutinio y la ligera ventaja a favor de Asfura han originado un clima de expectativa tanto entre los votantes como entre los actores políticos de Honduras, según lo publicado en el reporte. El propio Asfura recalcó el trascendental papel del CNE como garante de la transparencia y legitimidad del proceso, remarcando que la ciudadanía debe “esperar a que el CNE dé los resultados finales”.

Durante su mensaje, el candidato del Partido Nacional también sostuvo: “Dios bendiga a Honduras”, una frase que, según detalló el medio, buscó transmitir confianza y tranquilidad a los votantes, al tiempo que reafirmaba su perspectiva de mantener la estabilidad nacional.

En el panorama electoral hondureño, la diferencia de menos de un punto porcentual destaca el nivel de polarización y la importancia de cada voto. El reporte consignado señala que la candidata del Partido Libre, actualmente en el poder, se mantiene rezagada aunque continúa figurando como referente del sector izquierdista.

El conteo de votos y la demora en el anuncio de los resultados finales mantienen la atención pública y reavivan las discusiones sobre la transparencia y la fiabilidad del proceso electoral en el país centroamericano. Mientras tanto, las autoridades del CNE continúan con el proceso de escrutinio para oficializar el nombre del próximo presidente de Honduras, según lo consignó la fuente.