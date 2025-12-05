Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 5 de diciembre

EpData ofrecerá partir de las 9:00 informes con visualizaciones financieras, inmobiliarias, industriales e internacionales, además de actualizaciones sobre inflación en Chile y pluviometría nacional, facilitando el acceso de usuarios a materiales para análisis económico y social especializado

Las visualizaciones previstas por EpData sobre la pluviometría semanal en el territorio nacional permitirán a usuarios de distintos sectores examinar el volumen y la distribución de precipitaciones en las distintas regiones, brindando una herramienta clave para la gestión agrícola y la administración de recursos hídricos. Esta propuesta amplía la agenda de datos a áreas de alto impacto social y económico, mientras que la atención principal del comunicado recae en el lanzamiento de un conjunto de informes y gráficos especializados desde las 9:00 del viernes 5 de diciembre, orientados al seguimiento y análisis de la economía, el mercado inmobiliario, el sector industrial y el contexto internacional.

Según publicó EpData, estas actualizaciones incluirán a primera hora informes derivados de la Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias del tercer trimestre de 2025, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los materiales presentados muestran la evolución de las ejecuciones hipotecarias, tanto en número de casos como en importe económico, permitiendo precisar patrones vinculados a impagos, procedimientos legales y el comportamiento del mercado habitacional. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente ante la vigilancia constante a la estabilidad del sistema inmobiliario, dada su influencia en otros ámbitos económicos y sociales.

De acuerdo con los detalles suministrados por EpData, esa misma mañana se hará público el Índice de Precios de Vivienda relativo al tercer trimestre de 2025, igualmente sustentado en las bases estadísticas del INE. El informe revela la variación trimestral y anual de los precios residenciales, con desgloses entre viviendas recién construidas y las de segunda mano. Instrumentos como este son ampliamente utilizados por analistas, agentes del sector financiero y empresas inmobiliarias para estimar tendencias de valorización o depreciación, interpretar el apetito por la inversión y anticipar potenciales burbujas o ajustes en el mercado.

EpData también informó que la agenda de la jornada contempla la difusión de datos relacionados con el Índice de Producción Industrial correspondiente al mes de octubre de 2025, nuevamente sustentado en cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Este indicador constituye una referencia directa para monitorear la actividad manufacturera, la producción energética y otros segmentos vinculados al sector secundario de la economía española, en un contexto donde la recuperación tras etapas de desaceleración internacional sigue siendo un tema prioritario para diversos sectores económicos.

El alcance internacional de la cobertura de EpData, según consignó el medio, incluye a partir de las 11:00 horas la publicación de datos visuales sobre la evolución trimestral y anual del Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona. Esta información brinda a profesionales, empresas e instituciones europeas la posibilidad de comparar el rendimiento de la economía común, identificar sectores en crecimiento o retroceso y fundamentar diagnósticos sobre la estabilidad y proyección de la región en el conjunto global.

Además, el monitoreo de la inflación sudamericana formará parte de los contenidos ofrecidos. Tal como detalló EpData, a las 12:00 horas se habilitarán las últimas actualizaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile, incluyendo visualizaciones que permiten explorar el comportamiento de la inflación y el impacto de la evolución de los precios en los distintos componentes de la canasta básica. Este análisis atiende a la necesidad de actores institucionales y privados de seguir de cerca los cambios en los precios de bienes y servicios regulados y los índices generales de costo de vida.

Respecto a la dimensión social y ambiental, EpData confirmó la próxima disponibilidad de informes sobre la distribución semanal de lluvias en toda España. Este apartado, reseñado por el propio medio, contribuye a la planificación rural, la gestión territorial y la toma de decisiones relacionadas con políticas de agua y agricultura, dado el carácter estratégico que tiene la información hidrometeorológica en el contexto actual.

Según informó EpData, todos estos conjuntos de datos y materiales visuales incluirán enlaces directos hacia apartados temáticos diferenciados, proporcionando a los usuarios, especialmente suscriptores, acceso a recursos interactivos y específicos para cada área de interés. El objetivo declarado es facilitar el trabajo de periodistas, analistas, investigadores, responsables de organizaciones públicas o privadas y ciudadanos interesados en la evolución de los principales indicadores de la vida económica y social.

El medio EpData señaló además la habilitación de un canal de atención para atender consultas o gestionar requerimientos en torno a la interpretación, uso o descarga del repertorio estadístico y gráfico suministrado. La iniciativa pretende actualizar periódicamente los materiales y mantener la distribución de los datos en formatos compatibles con las necesidades de análisis contemporáneas, reforzando así su función como plataforma de referencia para quienes examinan diariamente variables macroeconómicas, sociales y medioambientales.

EpData

