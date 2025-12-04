Agencias

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a ponerse al día con un historial de mensajes recientes

Los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrán acceder al historial de los mensajes recientes compartidos para tener más contexto de la conversación que se ha llevado en ellos.

Unirse a un grupo que en el que sus participantes ya llevan tiempo en él significa tener una página de chat en blanco en el que las otras personas hablan algo que no se acaba de entender.

Para que el ingreso en un grupo sea más amable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente de un grupo con el nuevo integrante, lo que permitirá que tenga acceso a los mensajes de las últimas 254 horas.

Estos mensajes se mostrarán automáticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante invitación o a través del administrador de forma manual, como indica el portal especializado WABetainfo.

Se trata de una función en desarrollo, que se ha visto en la versión beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera que llegue en una próxima actualización del servicio de mensajería.

Este historial reciente mantiene la encriptación de extremo a extremo que protege la conversación grupal, y para que pueda compartirse, el administrador del grupo debe habilitar la opción correspondiente.

WABetainfo apunta que en el caso de los grupos en los que sus participantes son muy activos, el historial limitará los mensajes recientes a un máximo de mil, para facilitar el contexto a los nuevos miembros sin que ello afecte al rendimiento del servicio.

