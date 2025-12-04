Ribera Salud afirma que el audio de su CEO está "fuera de contexto" y que los pacientes siguen siendo prioridad

El grupo Ribera Salud informó que Pablo Gallart, consejero delegado de la compañía, solicitó apartarse temporalmente de la gestión del Hospital de Torrejón. Esta decisión se presenta mientras se lleva a cabo una auditoría independiente sobre los procedimientos internos del centro, tal como publicó el diario El País tras la filtración de una grabación de una reunión interna celebrada el 25 de septiembre. Según reportó la empresa en un comunicado recogido por El País, las grabaciones difundidas muestran únicamente extractos y no reflejan el contenido íntegro de la reunión. Ribera Salud afirmó que el audio ha sido sacado de contexto y negó que se hayan impartido instrucciones para rechazar pacientes o descartar procedimientos por motivos de rentabilidad en alguno de sus centros.

De acuerdo con lo detallado por El País, la filtración corresponde a un audio grabado durante una intervención ante una veintena de mandos de la empresa y del hospital. En ese contexto, se afirmó que la ética profesional de los empleados del grupo es “incuestionable” y que la atención a los pacientes continúa siendo la principal prioridad para Ribera Salud. La compañía puntualizó que las informaciones recientemente publicadas no corresponden a la totalidad de la reunión, insistiendo en que no se han dado órdenes ni se han aplicado procedimientos contrarios a los intereses generales de la ciudadanía en ninguno de sus centros de trabajo.

El comunicado del grupo también defendió el trabajo de los más de 9.000 empleados y de los aproximadamente cien centros de Ribera Salud, subrayando que no existen precedentes documentados de actuaciones en contra del interés público. Según el texto, la empresa ha decidido impulsar una auditoría externa con el objetivo de revisar sus protocolos y salvaguardar la transparencia en la gestión sanitaria del Hospital de Torrejón.

Según consignó el medio, la dirección del grupo considera que la publicación del audio ha afectado a la percepción pública sobre sus prácticas y motivó a Pablo Gallart a solicitar este apartamiento “en un ejercicio de responsabilidad empresarial”. Ribera Salud remarcó que la prioridad en todos sus centros continúa siendo la salud y el bienestar de los pacientes, frente a cualquier otra consideración.

Tal como remarcó la compañía y registró El País, Ribera Salud sostiene que no hay constancia de la aplicación de criterios de rentabilidad económica que hayan supuesto la exclusión de pacientes ni la limitación de pruebas clínicas. Mantiene que los procedimientos internos se ajustan a la legalidad y a principios éticos médicos, desmintiendo la existencia de directrices que puedan perjudicar el acceso a la atención sanitaria de la población.

Por otra parte, Ribera Salud recalcó que, ante la aparición de informaciones parciales o descontextualizadas, mantiene su compromiso con la transparencia y la revisión constante de sus protocolos. La empresa reiteró que, durante el desarrollo de la auditoría, la gestión del Hospital de Torrejón quedará desvinculada temporalmente de la figura de su CEO, mientras se esclarecen los hechos señalados en la publicación de El País.

Según la información divulgada por El País y ampliada por el comunicado oficial, la empresa insiste en que la referencia a prácticas “no rentables” no constituye, ni en la forma ni en el fondo, una directriz operativa ni una política institucional del grupo sanitario. En ese sentido, Ribera Salud reiteró que la grabación alude solo a una parte de una reunión donde se debatieron distintos aspectos de gestión, por lo que el extracto difundido no es representativo de la discusión general mantenida entre los asistentes.

A lo largo del comunicado, la compañía agradeció la labor desempeñada por todos sus empleados y se mostró confiada en que la revisión independiente contribuirá a reforzar la confianza en su modelo de gestión y en el compromiso con la atención clínica de calidad. Finalmente, Ribera Salud aseguró que continuará informando sobre el desarrollo de la auditoría y sobre cualquier medida adicional que pueda resultar de los resultados de dicha investigación, recogió El País.