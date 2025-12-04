Red de ONG europeas dice que el nuevo plan de la UE de materias primas podría "militarizar" la política minera

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EBB, por sus siglas en inglés), red de organizaciones ciudadanas ambientales de Europa, dice que el nuevo plan ReSourceEU de la Unión Europea (UE) "corre el riesgo de militarizar la política minera y debilitar las salvaguardias necesarias para proteger a las comunidades, los derechos y la resiliencia a largo plazo" del continente europeo.

Este paquete de medidas, publicado este miércoles por la Comisión Europea, busca contar con una reserva europea de materias primas que permita romper la dependencia de China, que ha endurecido su control sobre las tierras raras. Para EBB, el plan repite el "error fundamental" del Plan Ómnibus de Defensa: tratar las protecciones ambientales y sociales como prescindibles en nombre de la preparación y la rapidez.

Entre otras cosas, la organización se muestra "profundamente alarmada" ante el hecho de que la legislación sobre aguas se esté desmantelando "con argumentos extraídos directamente de los grupos de presión de las industrias extractivas". Además, denuncia que las medidas a favor del almacenamiento y la compra conjunta de materias primas "corren el riesgo de priorizar las necesidades de defensa sobre los materiales para la transición energética".

Más allá de ello, incide en que el ReSourceEU no corrige el déficit de inversión estructural en Europa en lo que se refiere a materias primas y que de todos modos "el debilitamiento de las protecciones y la expansión del secretismo" del paquete de medidas dañarán la credibilidad de Europa en el exterior. Como aspecto positivo, pone en valor las restricciones previstas a la exportación de chatarra de imanes permanentes y las medidas específicas para el aluminio, a las que posiblemente se añadirá el cobre.

Frente a esto, EBB insta a la Comisión y a los Estados miembros a mantener pleno acceso público a la información y la participación del ReSourceEU, a la vez que garantizan que no se utilice ninguna justificación defensiva para restringir la supervisión o ampliar el secreto en la gobernanza minera.

A su vez, les demanda impedir el acceso preferencial a la industria armamentística en las compras conjuntas y el almacenamiento de materias primas en un momento en que el volumen de materias primas disponibles en los mercados mundiales es limitado y múltiples sectores, especialmente las energías renovables y las baterías, necesitan suministros con urgencia.

La red de ONG reclama garantizar que la gobernanza mineral no dé lugar a un debilitamiento de las políticas medioambientales y de los requisitos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Además, solicita reconsiderar el anuncio de revisar la Directiva Marco del Agua y pide que en vez de eso se centren en cerrar las brechas de implementación de esta norma.

Por otro lado, insiste en la necesidad de promover auténtica circularidad mediante la introducción de objetivos vinculantes para reducir el consumo de materiales de Europa. Asimismo, demanda fortalecer el reciclaje de alta calidad y la recuperación de materias primas críticas a partir de flujos de residuos clave a través de la nueva Ley de Economía Circular, la revisión de la Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) o el Reglamento propuesto sobre el diseño de vehículos y su gestión al final de su vida útil.

"La seguridad no se logra sacrificando los derechos y las protecciones que mantienen la estabilidad de Europa. Una estrategia minera creíble debe fortalecer las salvaguardias, no desmantelarlas. La sociedad civil, las comunidades y las autoridades locales deben seguir siendo actores centrales en cualquier decisión que defina su tierra, agua y futuro", ha subrayado el Coordinador de la Coalición de Materias Primas de la UE, Robin Roels.