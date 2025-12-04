Agencias

Óscar Casas declara su amor por Ana Mena: "Tengo el corazón robadísimo"

'Me has robado el corazón' es la nueva comedia romántica que, protagonizada por Óscar Casas y Ana Jara, llega a las salas de cine este viernes 5 de diciembre y promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada. La pareja de actores, su directora Chus Gutiérrez, y el resto del reparto, formado por nombres como Arturo Valls, Antonio Pagudo, Mario Marzo, o Lucía Veiga, se han dado cita este miércoles para celebrar el estreno de la película con una exclusiva fiesta en el Cupra City Garaje de Madrid.

Confirmando que su historia de amor atraviesa por su mejor momento un año después de ser fotografiados juntos por primera vez, Ana Mena no se ha perdido la première, y aunque ha evitado pasar por el photocall para no eclipsar a su chico en una noche tan especial, sí se la ha visto derrochando complicidad con los padres de Óscar y con sus hermanos Sheila, Christian y Daniel, presumiendo de lo integrada que está en el clan Casas.

"Está ahora mi familia justo viéndola en el cine y con ganas de saber lo que opinan y con ganas de que el público la vea. Para mi es una película que... Lo que pretende es hacerte sonreír y anhelar la vida y querer disfrutar más y salir más enamorado de la vida. Y es lo que me pasa a mí volviendo a ver la película, de querer encontrar un camino del que volar y ser feliz" ha expresado emocionado el actor.

Asegurando entre risas que hay muchas cosas de su personaje, Erik, que no comparte -ya que miente a su chica, atraca un banco...- sí ha reconocido que comparten detalles románicos como el haberse tatuado una inicial por un nuevo amor: "Yo no me borro, yo no reniego de mi pasado" ha bromeado, dejando en el aire por quién se hizo ese tatoo, y en qué lugar 'prohibido' está.

Sin aclarar si es por Ana Mena, sí ha confesado sin disimular lo enamorado que está que su corazón está "bien robado" por la cantante de "Bellodrama". "Robadísimo" ha exclamado.

