La brasileña Petrobras y Shell compran dos áreas de petróleo en Brasil por 1.421 millones de euros

La petrolera brasileña Petrobras y Shell han adquirido dos unidades de Mero y Atapu en la subasta de petróleo realizada por Pré-Sal Petróleo (PPSA) por un total de 8.792 millones de reales (1.421 millones de euros), según informó Petrobras en un comunicado.

Por una parte, el consorcio formado por Petrobras (80%) en sociedad con Shell (20%) adquirió un 3,5% del contrato de reparto de producción del área compartida de Mero por 7.791 millones de reales (1.260 millones de euros).

Al mismo tiempo, ambas empresas adquirieron un 0,95% en el contrato de reparto de producción del área compartida de Atapu por 1.001 millones de reales (161 millones de euros).

De esta manera, Petrobras aumenta su participación hasta el 41,40% en el caso de Mero desde el 38,60%, mientras que para el caso de Atapu ha pasado a controlar un 66,38% desde el anterior 65,68%.

La firma brasileña ha explicado que el desembolso ya estaba previsto, y aunque no contaban con una estimación previa de los volúmenes, ambas cifras están incluidas en el margen del 4% de la proyección de la curva de producción en el Plan de Negocios 2026-2030.

La participación de Petrobras en esta subasta está alineada con la estrategia de largo plazo de la compañía de reponer sus reservas de petróleo y gas con resiliencia económica y ambiental.

EuropaPress

