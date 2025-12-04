Agencias

La Administración Trump lanza redadas contra la inmigración en Nueva Orleans y Minneapolis

Guardar

El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado este miércoles sendas operaciones contra migrantes sin documentación en las ciudades de Nueva Orleans, en el estado de Louisiana, y de Minneapolis y Saint Paul, las conocidas como Ciudades Gemelas del estado de Minnesota.

En el caso de la ciudad más poblada de Louisiana, el Departamento de Seguridad Nacional ha anunciado este miércoles la "Operación Catahoula Crunch, dirigida contra "delincuentes extranjeros ilegales que deambulan libremente gracias a las políticas santuario", término con el que alude la Administración presidida por Donald Trump a las ciudades y estados que restringen su cooperación con la Casa Blanca en lo relacionado con sus estrictas directivas de inmigración.

De hecho, en el mismo comunicado en el que Seguridad Nacional ha anunciado la operación, ha lamentado que las ciudades y estados santuario "obligan a las autoridades locales a ignorar las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)".

Además, según las palabras de la subsecretaria del Departamento, Tricia McLaughlin, "las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a delincuentes indocumentados y obligar a las fuerzas del orden a arriesgar sus vidas para expulsar a delincuentes indocumentados que nunca deberían haber sido devueltos a las calles".

"Es absurdo que estos monstruos hayan vuelto a las calles de Nueva Orleans para cometer más delitos y causar más víctimas", ha subrayado, alegando que los objetivos de la operación antiinmigración incluye a personas arrestadas por "allanamiento de morada, robo a mano armada, robo de vehículos y violación".

Mientras el gobernador de Louisiana, el republicano Jeff Landry, se mostró hace días de acuerdo con un posible despliegue, la alcaldesa de la ciudad, la demócrata LaToya Cantrell, no se ha pronunciado al respecto.

MINNEAPOLIS APOYA A LA COMUNIDAD SOMALÍ FRENTE A TRUMP

Paralelamente, múltiples medios estadounidenses, como las cadenas CNN y CBS han informado del inicio de redadas de agentes del ICE en Saint Paul y Minneapolis, cuyo Ayuntamiento informó en la víspera de que estaba "siguiendo de cerca las noticias de que la Administración Trump estará persiguiendo a los inmigrantes somalíes en las Ciudades Gemelas desde esta semana".

"Apoyamos a nuestros vecinos inmigrantes y queremos reafirmar que la ciudad de Minneapolis no colabora con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en operaciones civiles de control de la inmigración", afirma el consistorio en su web, donde destaca que la ciudad "cuenta con la comunidad somalí-estadounidense más dinámica del país" y que las autoridades locales están "orgullosas de esta comunidad y de los numerosos logros de las personas que han emigrado de Somalia y ahora consideran Minneapolis su hogar".

En este sentido, ante el comienzo de las operaciones federales en la ciudad, su alcalde, Jacob Frey, ha firmado en las últimas horas una orden ejecutiva "prohibiendo a las agencias federales, estatales y locales el uso de cualquier estacionamiento (...) de la ciudad para llevar a cabo operaciones civiles de control de inmigración". La orden también anuncia "una plantilla de señalización" para quienes "deseen mostrar su apoyo a los inmigrantes y marcar sus propiedades como zonas prohibidas para estas actividades".

La ciudad se ha posicionado junto a la comunidad somalí frente a los ataques en los últimos días de Trump, y su regidor ha sido entrevistado este miércoles en CNN, donde ha respondido al inquilino de la Casa Blanca, quien lo había llamado "tonto" por su actitud frente a la comunidad somalí, a la que acusó de "destruir" el Estados Unidos.

"Eso no es ni inteligente ni correcto", ha declarado Frey, que ha denunciado que si los agentes federales "persiguen indiscriminadamente a la gente" se está violando el debido proceso y la Constitución está "siendo tirada a la basura".

Asimismo, ha defendido que los residentes somalíes de Minneapolis son "casi universalmente ciudadanos estadounidenses" que han llegado al país legalmente. "En muchos casos, llevan décadas aquí y han contribuido enormemente a la esencia de nuestra identidad", ha argumentado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU

Al menos cinco niños figuraban en listas de desaparecidos internacionales y fueron hallados gracias a trabajo conjunto entre agencias de varios países, tras denuncias de explotación y abusos dentro de Lev Tahor, según fuentes oficiales citadas por Europa Press

Colombia expulsa a 9 personas

EEUU "no descarta" redadas y detenciones antiinmigración durante el Mundial de fútbol

EEUU "no descarta" redadas y

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

Eugenia asegura que la recuperación de Cayetano avanza satisfactoriamente tras la complicada cirugía y la infección posterior que forzó la suspensión de su viaje nupcial, señalando que podrán reencontrarse para las celebraciones familiares de fin de año

Eugenia Martínez de Irujo da

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

Tras un ataque reivindicado por Hamás cerca de Hebrón, un operativo de inteligencia y militares israelíes permitió ubicar al responsable, quien murió durante la intervención, hecho que agudizó la tensión y el intercambio de acusaciones entre ambos bandos

Infobae

Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel

La reciente medida gubernamental pretende revitalizar la industria del turismo, aumentar la llegada de extranjeros y dinamizar la economía boliviana, tras años de restricciones que, según autoridades, afectaron gravemente el ingreso de divisas y la competitividad regional

Bolivia elimina la necesidad de