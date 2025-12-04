Grifols, NTT Data y Amazon Web Services entran en el patronato de la Fundación Princesa de Girona

El órgano de gobierno de la Fundación Princesa de Girona ha incrementado su número de miembros a más de 110 con la integración de Grifols, Amazon Web Services y NTT Data, según informó la Fundación tras la reunión del Patronato realizada bajo la presidencia de los reyes Felipe VI y Letizia. De acuerdo con lo comunicado por la entidad, estas tres organizaciones tendrán un papel activo en la configuración de la nueva estrategia que se pondrá en marcha a partir de 2026, destinada a potenciar y ampliar las acciones y programas llevados a cabo durante los últimos cuatro años.

El medio oficial de la Fundación Princesa de Girona destacó que la incorporación de estas compañías responde a la voluntad de actualizar el modelo de trabajo de la organización para afrontar los desafíos actuales relacionados con la juventud. Según publicó la Fundación, como parte de esta nueva hoja de ruta, se van a introducir novedades con el objetivo de contribuir más eficazmente al desarrollo de oportunidades para jóvenes en los campos de la inspiración, la capacitación, la formación y la movilización social y profesional.

Tal como detalló la Fundación Princesa de Girona, los nuevos miembros del Patronato compartirán el compromiso de impulsar la empleabilidad de jóvenes, la adquisición de habilidades para el mercado laboral y el emprendimiento. En su informe, la Fundación remarcó que las actividades reforzadas buscarán fomentar el desarrollo profesional a través de alianzas con entidades del sector privado y público, estratégicamente elegidas por su impacto y experiencia. El medio señaló que este enfoque pretende conectar el talento emergente con empresas líderes que puedan ofrecer entornos de aprendizaje y oportunidades laborales adaptadas a los retos del presente.

Según consignó la Fundación, esta ampliación del Patronato se une a una serie de iniciativas ya en marcha y a las acciones previstas para los próximos años, diseñadas en torno a tres grandes ejes: inspiración, que contempla acciones para motivar y despertar el interés por el crecimiento personal y profesional; preparación y formación, orientada a dotar de herramientas y recursos a los jóvenes; y movilización, que facilitará la puesta en práctica de los conocimientos y habilidades adquiridos. Todo ello se desplegará en colaboración con los miembros del Patronato y otras entidades asociadas.

El encuentro del Patronato, en el que participaron los reyes Felipe VI y Letizia, también incluyó una reunión específica del monarca con representantes municipales. Según reportó la Fundación, Felipe VI mantuvo conversaciones con los alcaldes de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret —quien también ejerce la presidencia de la Diputación de Barcelona—, y de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; de Aldaia, Guillermo Luján; y de Benetússer, Eva Sanz. Estos encuentros se enmarcan dentro del esfuerzo de la organización por establecer lazos con comunidades locales y promover el alcance territorial de sus programas.

El medio oficial de la Fundación Princesa de Girona subrayó que las nuevas estrategias serán formuladas a partir del trabajo conjunto entre los sectores académico, empresarial y social, estableciendo modelos de cooperación destinados a incrementar el impacto de los proyectos en las distintas áreas del desarrollo juvenil.

Según detalló la Fundación, la presencia de empresas como Grifols, NTT Data y Amazon Web Services en el Patronato aportará una visión renovada que permitirá identificar con mayor precisión las tendencias del entorno profesional global y trasladarlas a la formación de los jóvenes. El informe institucional subraya que la colaboración público-privada resulta fundamental en el momento actual para crear oportunidades dirigidas a la superación de los obstáculos con los que se enfrentan las nuevas generaciones.

La Fundación Princesa de Girona remarcó, además, que este proceso de cambio y crecimiento responde a la misión de facilitar el acceso a formación de calidad y experiencias laborales de alto valor añadido para la juventud en España. Las citadas entidades, afirma la Fundación en su comunicado, contribuirán activamente en los procesos de selección, formación práctica y mentorización de jóvenes, fortaleciendo así el tejido de apoyo que la organización ofrece.

De acuerdo con el balance presentado tras la reunión, el Patronato evaluó los resultados de las iniciativas llevadas a cabo en los últimos cuatro años y valoró positivamente el impacto alcanzado en los ámbitos social y educativo. El medio de la Fundación informó que este proceso de evaluación servirá como base para definir las prioridades de la organización de 2026 en adelante, con la meta de ampliar el alcance y mejorar la eficacia de los programas ofrecidos.

El fortalecimiento del Patronato y la actualización del plan de acción de la Fundación Princesa de Girona coinciden con un contexto en el que la juventud afronta desafíos relacionados con el empleo, la digitalización y la formación en nuevas competencias, según consignó la entidad. La reacción de los participantes en la reunión reflejó el consenso sobre la necesidad de trabajar en alianzas para ofrecer respuestas integrales frente a estos retos.

La reciente incorporación de Grifols, Amazon Web Services y NTT Data constituye, según la Fundación Princesa de Girona, un paso significativo hacia la consolidación de una red de apoyo diversa y especializada, capaz de contribuir al desarrollo integral de jóvenes y a su inserción en sectores estratégicos.