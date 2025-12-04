Agencias

Fernando Alonso: "Todo puede pasar, pero tener el mejor coche ayuda, McLaren debería ganar"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) apuntó que uno de los dos pilotos de McLaren "debería ganar" en Abu Dabi en "una carrera normal", al mismo tiempo que reconoció que "hay algunas semejanzas" con el Mundial de 2010, pero entonces "ganó el mejor coche".

"Va a ser intenso hasta la línea de meta. No estamos en esa batalla y nos gustaría estar un poco más arriba, pero tratamos de asegurar la mejor plaza posible y ayudar con todos los puntos posibles", expresó el asturiano en declaraciones publicadas por DAZN desde Yas Marina.

Fernando Alonso llega a Abu Dabi 12º en la clasificación de Pilotos con 48 puntos, en un final de temporada en el que recordó lo vivido en este trazado en 2010 con Ferrari, cuando quedó séptimo tras los Renault, a los que no pudo adelantar, cuando peleaba con Sebastian Vettel, Mark Webber y Lewis Hamilton por el título.

"Hay algunas semejanzas, desde luego. Pero, para tu información, en 2010 ganó el mejor coche. Lo siento", afirmó. "Hay cosas que vienen y van. El DRS se implementó especialmente tras la carrera de 2010 en la que perdimos el campeonato. Así que, ojalá pudiera volver a esa carrera, tenerlo, y adelantar al Renault. Quizá vuelva algún día. Veremos cómo son las carreras el próximo año y lo difícil o no que se adelantar", reflexionó.

Y, finalmente, defendió que McLaren es favorito para el título. "Todo puede pasar, ya lo vimos la semana pasada. Pero, cuando tienes el mejor coche, eso siempre ayuda. McLaren tiene el mejor coche y a dos de los tres competidores. Deberían ganar en una carrera normal", concluyó.

