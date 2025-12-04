España y Marruecos sellan una alianza para actuar sobre los mensajes de odio en redes sociales

La información aportada por OBERAXE relativa al mes de octubre ha permitido detectar 52.958 mensajes con contenido racista y xenófobo, una cifra que, sumada a los registros de meses anteriores, alcanza los 740.144 mensajes en los primeros diez meses de 2025. Según consignó el medio, el 42% de esos contenidos de odio identificados durante octubre fueron eliminados por las propias plataformas digitales. En respuesta a este creciente fenómeno, España y Marruecos han firmado una alianza orientada a combatir los discursos de odio en redes sociales, durante la XIII Reunión de Alto Nivel que se celebró en Madrid el viernes.

Tal como publicó la fuente original, el encuentro se llevó a cabo en el Complejo de La Moncloa, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español, y Aziz Akhannouch, primer ministro de Marruecos. Delegaciones de ambos países rubricaron varios acuerdos para reforzar la cooperación en la lucha contra los mensajes de odio, avanzar en la transición digital y en la prevención de desastres naturales, afianzando así la relación bilateral. Entre los representantes, la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo marroquí de Salud y Protección Social, Amine Tahraoui. Saiz expresó a su colega: "Es un placer volver a encontrarnos, esta vez en España, y seguir colaborando, en aspectos fundamentales como la lucha contra los discursos de odio o el impulso a nuevos proyectos laborales. Marruecos es, y siempre ha sido, uno de nuestros socios prioritarios".

En el marco de estos acuerdos, ambos gobiernos suscribieron una declaración de intenciones encaminada a fortalecer la colaboración en la prevención y respuesta frente al discurso de odio. Según informó el medio, este documento establece acciones a través de la cooperación institucional, la sensibilización de la población y el desarrollo de acciones conjuntas para contrarrestar la desinformación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señaló que tales medidas responden tanto al incremento de mensajes xenófobos en el entorno digital como a la intención compartida de fomentar la convivencia y cohesión social.

El acuerdo entre España y Marruecos contempla el desarrollo de un marco de políticas públicas orientado a reforzar la protección de las víctimas y mejorar los recursos de respuesta temprana ante la difusión de mensajes de odio. Según detalló la fuente, ambas partes han coincidido en la necesidad de impulsar estrategias para intervenir de forma más eficaz en la detección y retirada de estos contenidos en las redes sociales. El discurso de odio, según el Ministerio, no sólo se limita al ámbito digital, sino que extiende su impacto sobre grupos de población afectados, al vulnerar derechos humanos y crear situaciones de riesgo.

De acuerdo con la fuente referida, las declaraciones oficiales subrayan que el avance y persistencia del discurso de odio atenta contra la cohesión ciudadana y puede poner en riesgo la seguridad pública. Estos contenidos promueven la polarización, refuerzan estereotipos discriminatorios y generan un clima de desconfianza hacia los colectivos que lo sufren. Como consecuencia, las víctimas se ven sometidas a una mayor precarización de sus derechos y a entornos sociales hostiles.

Además de la lucha contra los mensajes de odio, el encuentro bilateral sirvió para revisar otros proyectos de colaboración en marcha. Uno de ellos es ‘Wafira’, un programa encabezado por la Secretaría de Estado de Migraciones de España, con respaldo de la Unión Europea, el International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según informó el medio citado, en la primera edición del proyecto, 209 mujeres, es decir, el 84% de las participantes, consiguieron formalizar su negocio. El objetivo del proyecto ‘Wafira’ consiste en mejorar los beneficios de la migración temporal relacionada con la campaña agrícola de frutos rojos en Huelva, coordinado por distintas instituciones españolas y marroquíes.

En el contexto de esta cooperación reforzada, las delegaciones también establecieron medidas de intercambio de información y coordinación institucional que permiten profundizar las políticas de sensibilización social y aumentar la eficacia en la protección de los colectivos que sufren ataques o mensajes de odio. El documento conjunto firmado establece como prioridad el intercambio continuo de información y el diseño de acciones preventivas para frenar la dispersión de discursos y contenidos discriminatorios tanto en el entorno virtual como fuera de él.

Según explicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el fenómeno del discurso de odio no solo vulnera los derechos fundamentales de los individuos, sino que además genera riesgos de polarización comunitaria, incrementando la desconfianza en las instituciones y la fractura social. La actuación coordinada de España y Marruecos, avalada por el contenido del acuerdo y la declaración de intenciones, refleja el interés de ambos países por salvaguardar a los colectivos vulnerables y por consolidar un entorno social más seguro y respetuoso para sus ciudadanías.

En paralelo, el informe de OBERAXE sirve como herramienta de control y evaluación del alcance de estos mensajes en las redes sociales, permitiendo a las autoridades identificar tendencias y dimensiones del problema. La retirada del 42% de los mensajes en octubre evidencia la colaboración establecida con las plataformas digitales, aunque persiste un amplio margen de mejora en la detección y eliminación de este tipo de contenidos.

El desarrollo de estas estrategias, según informó el medio, representa un esfuerzo conjunto para afrontar los desafíos derivados del auge de los discursos de odio, así como una apuesta por la creación de mecanismos y procedimientos comunes en los que prima la cooperación internacional.