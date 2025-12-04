Agencias

El nuevo embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara tras mostrar sus preferencias sobre las elecciones

Guardar

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, ha anunciado este miércoles que ha mantenido un encuentro "franco y respetuoso" con la candidata oficialista a la Presidencia, Jeannette Jara, después de que a mediados de noviembre, cuando apenas llevaba once días en el cargo, mostrara sus preferencias respecto del proceso electoral en curso que enfrentará a la política de izquierdas con el ultraderechista José Antonio Kast.

"Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa", ha señalado en su cuenta de la red social X, si bien la candidata no ha confirmado el encuentro ni ha hecho declaraciones al respecto.

En un breve mensaje, el jefe de la legación diplomática estadounidense ha subrayado que para Washington "es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades".

Estas palabras llegan después de que el Gobierno de Gabriel Boric presentara una protesta ante la Administración del país norteamericano por unos comentarios de Judd que consideró como una "intervención en asuntos internos", en palabras del ministro de Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, quien además los tachó de "inapropiados y desafortunados".

Al ser preguntado por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de diciembre, Judd, había señalado que, en su opinión, "es más fácil trabajar" con los gobiernos que están alineados ideológicamente.

El embajador, que apenas llevaba once días en el país latinoamericano, había afirmado además que le "decepcionan" las críticas de Boric al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por su política medioambiental, afirmando que este tipo de comentarios "dañan la relación bilateral" y al pueblo chileno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU anuncia que RDC y Ruanda firmarán un acuerdo de paz el jueves en la Casa Blanca

Washington será escenario de la rúbrica de un pacto que establece controles externos e institucionaliza compromisos para frenar la violencia y la crisis en el este congoleño, con observadores internacionales encargados de vigilar el cumplimiento según fuentes oficiales

EEUU anuncia que RDC y

Trump denuncia un intento de "alterar los resultados" electorales en Honduras y pide que acabe el escrutinio

Con la diferencia entre candidatos reducida a apenas mil votos tras el segundo boletín, la tensión política se intensifica mientras organismos internacionales y Estados Unidos llaman a la calma y exigen que Honduras concluya el proceso conforme a leyes vigentes

Trump denuncia un intento de

Dimite el ministro de Defensa de Nigeria en plena emergencia nacional por la ola de secuestros

La renuncia de Badaru Abubakar deja vacante la jefatura de Defensa mientras el gobierno de Bola Tinubu enfrenta presión pública, refuerza operaciones militares y canaliza fondos de emergencia para combatir un alarmante incremento de secuestros y violencia armada en todo el país

Dimite el ministro de Defensa

La FIL de Guadalajara (México) homenajea a Carmen Balcells con Mendoza y Riera

Expertos alertaron sobre la falta de un archivo documental centralizado en Barcelona durante el tributo a la agente literaria, resaltando su papel fundamental en la profesionalización del sector y la internacionalización de la literatura en español según participantes y organizadores

La FIL de Guadalajara (México)

EEUU confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

La Casa Blanca justifica un reciente operativo en aguas internacionales, donde fuerzas estadounidenses ejecutaron un segundo asalto a una lancha sospechosa tras identificar a personas vivas, desatando un intenso debate legal y humanitario a nivel internacional

EEUU confirma y defiende el