Crónica del Anadolu Efes - Real Madrid, 75-81

La actuación de Usman Garuba en la defensa durante los minutos finales, junto con la eficacia de Facundo Campazzo en los momentos clave, resultó determinante para que el Real Madrid venciera como visitante al Anadolu Efes en Estambul, fortaleciendo su posición en la élite de la Euroliga. Según informó Europa Press, el conjunto madridista aseguró una ajustada victoria por 75-81 en el Turkcell Basketbol Development Center, en un encuentro perteneciente a la jornada catorce de la competición, impulsado por una clara reacción en la segunda mitad, con Mario Hezonja guiando la ofensiva, respaldado por la labor colectiva, especialmente en defensa.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, tras retirarse al descanso con una desventaja de cuatro puntos (41-37), el Real Madrid logró revertir la situación gracias a una mejora notable en la presión defensiva tras el entretiempo, aspecto esencial para doblegar a un Anadolu Efes que mantuvo la iniciativa hasta entonces. En la campaña anterior, el conjunto turco había superado en ambas ocasiones al equipo español, y en este duelo volvió a poner a prueba sus recursos con actuaciones destacadas de Rolands Smits, quien acumuló 21 puntos, y Ercan Osmani con 18. El medio Europa Press señaló que el Real Madrid alcanzó su octava victoria europea de la temporada, consolidando su presencia en los puestos de arriba del grupo continental.

La primera parte no exhibió un dominador claro, y la igualdad marcó el ritmo del partido tanto en el marcador como en el reparto de responsabilidades ofensivas. Según reportó Europa Press, el equipo local sacó provecho de la superioridad en rebotes (19-13), especialmente gracias a la temprana acumulación de faltas de Edy Tavares, pívot del conjunto blanco, quien debió abandonar momentáneamente el juego y obligó al técnico Sergio Scariolo a modificar su estrategia. El Anadolu Efes optimizó esta circunstancia al acelerar su transición ofensiva y capitalizar la ausencia del jugador caboverdiano en el interior de la zona.

Mario Hezonja asumió el liderazgo del Real Madrid en el aspecto anotador, sumando diez puntos en el primer cuarto y confirmando el buen momento deportivo que atraviesa tanto con su club como a nivel de selección, según detalló Europa Press. El primer episodio concluyó igualado (17-17), reflejando el equilibrio entre ambos conjuntos y el aporte coral de los jugadores del Efes, en particular Isaia Cordinier, Jordan Loyd y el ya citado Osmani. Durante el segundo parcial, los turcos continuaron beneficiándose del dominio en el rebote y de la ineficacia del Madrid en sus lanzamientos, lo que les permitió llegar al descanso con una renta escasa pero significativa de cuatro puntos.

Tras la pausa, el Real Madrid exhibió una marcada transformación en su actitud, especialmente en defensa. Edy Tavares volvió a la acción y alcanzó su tapón número 500 en la Euroliga, un hito resaltado por Europa Press como momento influyente del partido. Desde ese instante, el conjunto visitante impuso mayor intensidad, equilibró el rebote y empezó a inclinar el juego a su favor. Chuma Okeke aportó dinamismo y puntos, mientras que Hezonja mantuvo el pulso anotador. Facundo Campazzo contribuyó con nueve puntos, además de asumir la dirección del equipo, distribuyendo el balón y gestionando los momentos críticos.

El desenlace de la contienda se caracterizó por la alternancia en el liderazgo del marcador, con ambos equipos respondiendo a cada acción del rival. Ercan Osmani, pese a los problemas de faltas, encabezó, junto a Smits, el impulso final del Anadolu Efes, aunque la respuesta blanca llegó de la mano de los jugadores que ingresaron desde el banquillo. Trey Lyles sobresalió con once puntos, logrando mantener en partido al Madrid en una fase de máxima tensión. Usman Garuba resultó clave frenando la ofensiva local, convirtiéndose en una barrera infranqueable en la zona durante los últimos minutos de juego, según consignó Europa Press.

En la recta definitiva, Garuba se asentó como pieza esencial de la defensa visitante, sumando varios tapones en momentos críticos y limitando los recursos de ataque del Efes. Campazzo cerró virtualmente el resultado con un triple en un momento decisivo, neutralizando cualquier opción de remontada del conjunto turco. El Real Madrid dispuso suficiente solidez para defender la ventaja adquirida, mostrando concentración pese al desgaste físico acumulado tras el parón por las ventanas FIBA y la seguidilla de partidos internacionales, puntualizó Europa Press.

La ficha del partido, recogida por Europa Press, indicó que el Anadolu Efes inició con Weiler-Babb (3), Loyd (2), Cordinier (10), Osmani (18) y Smits (21), y sumó desde el banco el aporte de Beaubois (11) y Dessert (6). Los jugadores Swider, Jones y Yilmaz participaron sin registrar incidencia en el marcador. Por parte del Real Madrid, el quinteto inicial lo integraron Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares, mientras que Lyles (11), Llull (7), Deck (7), Maledon (8), Len (4) y Kramer (3) redondearon la producción de puntos, aportando profundidad a la rotación diseñada por Scariolo.

En la distribución de los parciales se observó el equilibrio y la progresiva mejoría del Real Madrid, con tanteos de 17-17, 24-20, 18-23 y 16-21. Los árbitros Hordov, Jovcic y Kardum supervisaron el encuentro, que transcurrió sin expulsados ni polémicas destacadas, según Europa Press. Con este triunfo, el Real Madrid sostiene su posición entre los mejores del certamen, mientras que el Anadolu Efes permanece en la zona baja de la clasificación tras sumar su quinta derrota en el torneo.