Aumenta el uso de Linux entre los usuarios de Steam, al alcanzar un récord de más del 3% por segundo mes consecutivo

Bazzite, una de las distribuciones que han enfocado su desarrollo en brindar una experiencia optimizada para videojuegos, experimentó un aumento del 1,29 por ciento en su base de usuarios durante el último mes analizado. A la par, Freedesktop registró un crecimiento del 1,67 por ciento, según consignó Steam en los datos de su encuesta de hardware y software de noviembre. Estos movimientos refuerzan el avance progresivo de Linux dentro de la plataforma, que al cierre de dicho mes alcanzó un nuevo máximo histórico en la cuota de uso, manteniendo una tendencia sostenida por segundo mes consecutivo en cifras superiores al 3 por ciento. Según publicó el medio Steam, se alcanzó un 3,20 por ciento de usuarios de Linux, un porcentaje sin precedentes en la historia de su registro de preferencias tecnológicas entre los jugadores.

La consolidación de esta tendencia, basada en los resultados de la encuesta de Steam y citada por el propio medio, muestra que Linux logró superar por primera vez el umbral del 3 por ciento en octubre, para posteriormente incrementarse otro 0,15 por ciento en noviembre. Steam explica que estos datos surgen a partir de una metodología que recoge respuestas anónimas entre la comunidad global de jugadores, quienes reportan tanto el hardware como el software presentes en sus dispositivos de juego.

El informe remarca que, a pesar de este crecimiento, Microsoft Windows se mantiene en la primera posición, con una dominancia que abarca al 94,79 por ciento de los usuarios de la plataforma. En tercera posición se encuentra MacOS, con una representatividad del 2,02 por ciento. El medio detalló que este repunte de Linux modifica de manera progresiva la tradicional configuración de preferencias en sistemas operativos para videojuegos, sumando una alternativa cada vez más sostenida frente a las opciones convencionales del mercado.

Los datos aportados por Steam en su encuesta reflejaron la diversificación entre las distribuciones de Linux más empleadas. Entre éstas, SteamOS Holo de 64 bits aparece como la opción preferida, contando con el 26,42 por ciento del grupo de jugadores que eligen Linux. SteamOS Holo es una variante desarrollada por Valve, optimizada especialmente para el entorno de videojuegos, y es el sistema que instala de fábrica la consola portátil Steam Deck. Según el reporte, esta plataforma portátil ha ejercido un rol determinante en atraer usuarios al ecosistema Linux, facilitando la integración de este sistema operativo con la oferta global de títulos disponibles en el catálogo de Steam.

El mismo informe de Steam especifica otras distribuciones populares entre los usuarios de Linux en la plataforma. Arch Linux se ubica en segunda posición dentro de este segmento, utilizado por el 9,97 por ciento de los jugadores. Le siguen Linux Mint 22.2, con el 7,36 por ciento; CachyOS, con el 6,74 por ciento; Freedesktop SDK 25.08, con el 5,96 por ciento; y Ubuntu Core 22, que registra el 4,29 por ciento del total de usuarios de Linux en Steam.

Steam subrayó que el incremento en la adopción de Linux se vincula directamente a la mejora de la compatibilidad entre este sistema operativo y los videojuegos disponibles en la plataforma. El avance en soporte técnico y la aparición de soluciones como Steam Deck, diseñada por Valve para funcionar con SteamOS Holo y garantizar una experiencia de juego óptima, han motivado a un mayor número de aficionados a considerar esta alternativa de código abierto.

La información recabada por Steam evidencia que, si bien la participación de Linux todavía dista del predominio de Windows, el crecimiento en preferencias se mantiene firme. De acuerdo con el reporte, el escenario actual se configura en torno a una comunidad de jugadores cada vez más dispuesta a adoptar sistemas operativos alternativos y de código abierto, un fenómeno que fortalece la diversificación en el entorno del videojuego digital. Las cifras recopiladas para noviembre no solo consolidan un récord de cuota para Linux, sino que marcan una tendencia sostenida de apertura hacia nuevos entornos de desarrollo y uso entre los usuarios de la plataforma.

El documento distribuido por Steam recalca que los resultados de la encuesta representan una instantánea precisa de las decisiones técnicas y preferencias de la comunidad, ofreciendo una visión periódica de la evolución en el ecosistema de hardware y software de los jugadores. La tendencia observada resalta la importancia de las alternativas abiertas como Linux y sus distintas distribuciones, con una presencia cada vez más consolidada en el contexto del videojuego global.