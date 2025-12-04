Agenda gráfica para el día 5 de diciembre de 2025

La ceremonia de entrega de la Cruz del Mérito Militar al personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) marcó uno de los momentos más significativos de la jornada del 5 de diciembre de 2025, en reconocimiento a sus operaciones durante la DANA 2024. Tras este acto, el calendario institucional, político y social a nivel nacional se articuló en torno a actos conmemorativos, homenajes, encuentros empresariales y protestas, según informó Europa Press, que documentó ampliamente los diferentes eventos llevados a cabo en múltiples ciudades del país y en la escena internacional.

Madrid reunió la mayor concentración de actividades institucionales, apuntó Europa Press. Allí se celebró la principal ceremonia oficial por el 47.º aniversario de la Constitución Española, organizada por la Delegación del Gobierno, evento que concluyó con la intervención de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Paralelamente, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, en su calidad de presidenta de la Comunidad y alcalde de Madrid respectivamente, encabezaron actos propios de homenaje a la Carta Magna, mostrando la presencia de distintas representaciones políticas en la capital.

La agenda de la jornada también incluyó una recepción matutina para presidentes y representantes de países iberoamericanos, previa a la sesión inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, según consignó Europa Press. Este foro congregó a delegaciones parlamentarias con el objetivo de reforzar acuerdos y alianzas que promuevan la cooperación en el ámbito regional, mostrando el interés de las autoridades en potenciar las relaciones estratégicas en Iberoamérica.

Mientras, el ministro Félix Bolaños se presentó ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un asunto de debate en el panorama político nacional cuya comparecencia recibió especial cobertura, detalló Europa Press.

En el Palacio de la Zarzuela, el Rey mantuvo encuentros con figuras del ámbito académico y empresarial. Entre los participantes destacaron responsables de la Universidad Camilo José Cela, directivos de la Asociación de Empresarios del Sur de España (CESUR) y miembros de la Fundación Consejo España-Colombia, señala Europa Press. La agenda real evidenció el propósito de fortalecer lazos entre la Casa Real y los sectores universitarios y económicos.

Fuera de Madrid, otras urbes participaron con actos propios. Valencia se sumó con la revisión de las obras del barranco del Poyo, cerca de la CV 36. Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, y Josep Almenar, alcalde de Picanya, encabezaron esta inspección para evaluar avances en infraestructuras locales.

En Cáceres, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, realizó un recorrido por la fábrica Quesos del Casar, ocasión en la que ofreció declaraciones a la prensa y abordó temas sectoriales junto a posicionamientos políticos, según registró Europa Press. También en esta provincia, Santiago Abascal, líder de VOX, cerró el evento inaugural de la campaña electoral en acto reseñado por el mismo medio.

En materia de sanidad y agricultura, Europa Press comunicó que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sostuvo encuentros con organizaciones y cooperativas enfocadas en analizar el desarrollo del brote de peste porcina africana. En Cataluña, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, junto con los consellers Òscar Ordeig y Núria Parlon, inspeccionó el centro de mando estratégico en Santa Perpètua de Mogoda, en respuesta al foco detectado de la enfermedad. Illa también integró otras reuniones institucionales en Barcelona durante el mismo día.

Vitoria funcionó como punto de encuentro empresarial bajo el marco de la cumbre ‘Liderando en incertidumbre’. Este evento reunió a la alcaldesa Maider Etxebarria, el presidente de la SEA Juan Antonio Sánchez y el presidente de la CEOE Antonio Garamendi, junto a reconocidos empresarios y responsables institucionales, detalla Europa Press.

Las protestas y movilizaciones sociales también marcaron el ritmo de las actividades nacionales. San Sebastián acogió una concentración organizada por los sindicatos ErNE, Esan y Si.P.E., quienes reclamaron respuestas frente al aumento de agresiones a miembros de la Ertzaintza, reflejando el clima de preocupación entre los profesionales del sector de la seguridad, reportó Europa Press.

En cuanto a movilidad, la operación salida por el comienzo del puente de la Constitución generó incidencias tanto en el tráfico ferroviario como en carretera en Madrid. Esta situación tuvo efectos directos en la circulación, siendo la capital uno de los puntos de mayor impacto, según la misma fuente.

El deporte figuró en el programa del día con la celebración del décimo aniversario del programa “Educación y Deporte” en Palma de Mallorca, donde también se recordó la apertura del primer Centro Fundación Rafa Nadal, inaugurado en 2015. En Madrid, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presentó el Modelo del Deporte español, destinado a actualizar y mejorar la gestión en el sector. Europa Press añadió que el FC Barcelona realizó un entrenamiento antes del partido liguero frente al Real Betis Balompié.

El seguimiento gráfico de la agenda incluyó la recopilación de fotografías por parte de Europa Press, actualizados en el sitio https://fotos.europapress.es/, mostrando imágenes de cada acto institucional, deportivo y social relevante a nivel nacional. Este archivo gráfico documenta visualmente el desarrollo de la jornada, con especial atención a los escenarios y protagonistas clave.

A nivel internacional, la cobertura informativa de Europa Press se centró en las principales crisis en desarrollo, incluyendo la situación en Oriente Próximo —con foco en Tel Aviv, Gaza, Teherán y Líbano—, el conflicto bélico en Ucrania, con escenarios reportados en Kiev y Moscú, y la guerra civil en Siria, desde Damasco. Estas coberturas reflejan el interés en mantener actualizada la información sobre los principales acontecimientos globales de impacto político y social.