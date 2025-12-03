Muere una mujer de 39 años en Torrijos tras ser agredida con arma blanca y su agresor es trasladado a hospital

El hombre de 45 años presuntamente implicado en el ataque ocurrido en la calle Cirilo Montero de Torrijos sigue bajo custodia mientras recibe atención hospitalaria debido a las heridas que sufrió durante el mismo incidente, según detalló el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press. Las autoridades han recogido evidencias y testimonios en la vivienda como parte de la investigación, que continúa con el propósito de esclarecer las circunstancias del suceso.

Una mujer de 39 años perdió la vida tras haber sido agredida con un arma blanca en el interior de una vivienda del municipio toledano de Torrijos. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el hecho, que sucedió cerca de las 13:10, movilizó de forma inmediata los recursos de emergencia y de seguridad en la localidad. El deceso de la víctima se produjo poco después del ataque, tras recibir graves heridas en el abdomen.

El operativo de respuesta incluyó la intervención de una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), una ambulancia de soporte vital básico y efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Local, según consignó Europa Press. Los equipos sanitarios atendieron en primera instancia tanto a la víctima como al presunto agresor. Éste último fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado al Hospital General Universitario de Toledo bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, las autoridades policiales aseguraron la vivienda para facilitar el trabajo de los equipos de investigación, que recabaron pruebas relevantes y entrevistaron a posibles testigos. La primera inspección del área permitió preservar la escena, aspecto considerado clave para el avance de las diligencias judiciales.

El despliegue de medios humanos y técnicos implicó una colaboración estrecha entre los diferentes servicios implicados, tanto en la atención sanitaria como en la seguridad y preservación del entorno afectado. Según el medio, la intervención coordinada busca esclarecer los motivos del ataque y determinar el contexto exacto en el que se produjo la agresión.

El caso sigue bajo investigación y los agentes responsables del caso continúan recopilando información para determinar la relación entre ambos implicados y el desarrollo exacto de los hechos. Europa Press informó que, mientras aguarda la evolución de la situación clínica del presunto agresor, este permanece custodiado en el hospital y a disposición de la autoridad judicial correspondiente.